Decomisan 100 libras de marihuana en una camioneta en El Progreso

Tegucigalpa – Agentes de la Policía Nacional decomisaron en las últimas horas 100 libras de marihuana dentro de una camioneta en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro.

En el operativo se capturó a dos personas que son acusados del ilícito de tráfico de drogas.

Los agentes requirieron una camioneta marca Mitsubishi Montero, color plateado, encontrando en la inspección un total de 45 paquetes dobles y 10 paquetes que contenía 100 libras de marihuana.

El cargamento de droga fue encontrado oculto en una llanta de repuesto, evidenciando un método utilizado para el ocultamiento de estupefacientes.

La operación fue ejecutada por miembros de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) en coordinación con la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE-COE). AG