Deco: «Gavi es un jugador insustituible»

Barcelona.– El director deportivo del Barcelona, Anderson Luis de Souza ‘Deco’, repasa en una entrevista con EFE la actualidad el equipo azulgrana y admite que la grave lesión de Gavi, «un jugador, a día de hoy, insustituible», es un nuevo contratiempo al que entrenador y la secretaría técnica tendrán que hacer frente en los próximos días.

La lesión de Gavi, que el domingo se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido que la selección española disputó contra Georgia, y se perderá lo que resta de temporada, obliga a la dirección deportiva azulgrana a recomponer la plantilla, pese a lo que cual, Deco se resiste a hablar de sustitutos, porque el internacional español es insustituible.

«A día de hoy, Gavi es un jugador que no se puede sustituir. No hay en el mercado ningún jugador disponible para hacer su trabajo, ni con su mentalidad, ni con su capacidad. Discutir sobre sustituir a Gavi es un error; es una equivocación pensar que vamos a encontrar a un jugador para suplirlo. No lo encontraremos», indicó.

«No nos vamos a volver locos con la lesión de Gavi. Es triste para él, para nosotros como club, pero no encontraremos un sustituto», añadió.

El exjugador portugués se muestra convencido, en cualquier caso, de que el centrocampista se recuperará por completo y afirma que el club lo arropará en ese proceso.

«Estamos muy tristes, pero estoy seguro de que volverá fuerte, se recuperará. Es un chaval joven que tiene una fuerza increíble, y lo que vamos hacer es ayudarle para que vuelva fuerte, que se tome el tiempo que sea para recuperarse. Y eso es lo más importante», dijo a EFE

El próximo mercado de invierno

Este contratiempo dibuja un nuevo panorama para el mercado de invierno que la dirección deportiva azulgrana tiene que evaluar. Por un lado, por estar condicionado el club por el Juego Limpio financiero que impone LaLiga y, por el otro, por la relación de prioridades que abre la lesión de Gavi.

«La incorporación de Vitor Roque (delantero brasileño cedido en el Palmeiras) será en función del ‘fair play’. Dependiendo de lo que generemos, lo haríamos. Con la lesión de Gavi, surge un nuevo escenario y nosotros lo vamos a valorar en función de lo que podamos hacer. Estamos viendo a nivel económico qué podemos hacer», asegura Deco.

«En enero, los jugadores importantes juegan en sus equipos y no veo tan fácil fichar a un jugador importante que nos pueda aportar cosas en el mercado de invierno».

«Estamos asimilando lo que nos ha pasado, estamos mirando, viendo lo que tenemos y tomaremos una decisión. Primero, encontrar a un sustituto de Gavi es imposible. Segundo, incorporar a otro jugador, dependerá de lo que nos convenga más. Si es uno o son dos (otro además de Vitor Roque) dependerá del margen económico», agregó.

El calendario, un problema para los futbolistas

Tampoco se muestra de acuerdo, el exdelantero con la saturación de partidos que impone el actual calendario internacional, algo que propicia lesiones y que no compensa la indemnización que estipula la Federación Internacional.

«La FIFA paga una indemnización a partir del vigésimo octavo día de lesión que el futbolista ha sufrido con su selección, que es algo que está mal porque las lesiones habitualmente son de tres semanas. No cubre los primeros 28 días que nos da la FIFA y tampoco cubre el sueldo de los jugadores que están siete u ocho meses de baja», señaló.

«La FIFA organizará una Copa del Mundo y un Mundial de Clubes con más partidos. La Eurocopa se acaba el 14 de julio y LaLiga empezará, más o menos, el 6 de agosto. ¿Cuándo los jugadores tendrán vacaciones?.

«Los clubes están obligados a hacer giras para pagar los sueldos de los jugadores y los jugadores están cómo están. Yo, si fuera futbolista a día de hoy, estaría muy preocupado por mi futuro», resaltó el exjugador, entre otros, de Oporto, Barcelona y Chelsea.

El momento del equipo

Deco se muestra contrario al discurso pesimista que haya podido generar los últimos resultados del equipo que dirige Xavi Hernández.

«Estamos luchando por todas las competiciones. El del Shakhtar fue el partido en el que hemos estado peor de toda la temporada. Pero ya hemos superado el momento más difícil de la temporada, en el que ha coincidido que hemos tenido fuera tres o cuatro jugadores importantes», destacó.

Y, en ese sentido, llama la atención sobre las lesiones de jugadores importantes que ha sufrido el Barcelona en este comienzo de temporada.

«Por supuesto que hemos de jugar mejor, pero no olvidemos nunca que hemos tenido dos jugadores de los mejores del mundo en el centro del campo, como Frenkie de Jong y Pedri, que no han estado por mucho tiempo».

El proyecto de Xavi

Deco tiene total confianza en Xavi, con quien llegó a coincidir en el terreno de juego en su etapa de jugador azulgrana.

«Espero que su proyecto sea largo, que estemos al inicio, no a la mitad. Desde el principio, siempre que estaba con el presidente (Joan Laporta) defendía mucho la llegada de Xavi, porque el Barça necesitaba reconstruirse con gente que conoce el club. Y Xavi es un entrenador que te daba esa capacidad y esa tranquilidad para poder construir un equipo».

«Se ha ganado una liga importantísima y se está consiguiendo hacer un equipo de presente y de futuro, y ese es el camino. Ya sabemos todos que es importante que lleguen resultados y también queremos jugar bien a fútbol, pero yo creo que Xavi tiene todos los elementos para hacerlo bien», remarcó a EFE.

Miembro del equipo que conquistó la Liga de Campeones en 2006, Deco cree que, aunque al club se le asocie con el buen fútbol, sin resultados no es posible marcar una época.

«Al Barça siempre le ha gustado hacer un fútbol atractivo. Estas es la idea del club. Pero un fútbol atractivo sin ganar, no te marca. Aquí, los equipos que han marcado una historia en el fútbol, al final acabaron ganando. Yo creo que una cosa no puede estar sin la otra».

La apuesta por La Masía

«Hay clubes que están haciendo locuras, se gastan doscientos y pico millones cada año y tampoco ganan la Champions», afirmó.

«Aunque el Barça no puede ser un equipo que solo traiga jugadores jóvenes y dependa de la cantera; nunca ha sido así en su historia. Tener jugadores jóvenes importantes está bien y se está viendo: se ha invertido con Araujo y está dando resultado; con Pedri lo mismo; Gavi y Lamine (Yamal) salen de la cantera», resalta al hablar de la irrupción en el primer equipo de jóvenes talentos, lo que, en su opinión, hay que saber combinar con jugadores contrastados.

«Pero hemos ganado LaLiga pasada porque hemos sido capaces de traer a Kounde, Raphinha, Ferran Torres, jugadores para competir. Hemos sido capaces de mantener a Frenkie de Jong y de traer a Lewandowski. Todo es un equilibrio de plantilla, del equipo, de lo que hay que buscar».

Su etapa como director deportivo

El Barcelona hizo oficial la llegada de Deco al club a mediados de agosto, y un mes después fue presentado como director deportivo, en un aterrizaje que trajo consigo una amplia restructuración del organigrama, tras la marcha de Jordi Cruyff y Mateo Alemany.

«No ha sido una decisión fácil de tomar. Tenía que dejar cosas importantes que había construido en los últimos diez años, también a nivel familiar. A nivel profesional, tenía ganas de cambiar y no hubiese hecho el cambio si no fuera por algo a largo plazo. No por algo que fuera una diversión o no fuera algo concreto», destacó Deco que, en cualquier caso, liga su futuro al del presidente Joan Laporta.

«Por su puesto, el día que no esté Jan (Laporta), me plantearé dejarlo. Es un proyecto que me hace ilusión por el presidente y por todo el reto que supone». EFE/ir