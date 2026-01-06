Declaratoria de inadmisibilidad del TJE es una decisión jurídica, no política: Exconsejero Aguirre

Tegucigalpa – Para el exconsejero presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, la declaratoria de inadmisibilidad de tres apelaciones del excandadidato presidencial Salvador Nasralla, por parte del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) es una decisión jurídica.

“No es una decisión política sino que han declarado inadmisible estas tres apelaciones con base a la ley orgánica y procesal electoral en su artículo 70 que establece que cualquier apelación que se presente fuera del término legal se debe declarar inadmisible y esto debe ser archivado sin más trámite”, explicó el exfuncionario electoral.

(Leer) TJE declara inadmisibles las apelaciones presentadas por Nasralla

Aguirre detalló que la abogada Karla Romero presentó el recurso de manera extemporánea, por lo tanto el TJE con base al artículo 70 lo ha declarado inadmisible, lo que le da firmeza a la declaratoria presidencial.

“Recordemos también que el TJE es un órgano autónomo y todos los fallos que emite no cabe recurso alguno y por tanto queda firme la declaratoria del nivel electivo presidencial, sin embargo esto no impide que pueda acudir en amparo ante la Sala Constitucional, por lo tanto esto no impediría ya que se asuma y que se tenga la toma de posesión por parte del presidente electo Nasry Asfura”, dijo.

Asimismo agregó que estas decisiones deben respetarse gusten o no. VC