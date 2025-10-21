“Declararse ganadora al mediodía es destruir la institucionalidad”: Kenneth Madrid critica declaraciones de Rixi Moncada

Tegucigalpa – El abogado y analista político Kenneth Madrid calificó como “lamentables” las recientes declaraciones de la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, quien durante una concentración política afirmó que a las 12 del mediodía del día de las elecciones se declarará ganadora, asegurando que su triunfo estará “sellado” para esa hora.

Madrid advirtió que este tipo de declaraciones atentan contra la institucionalidad electoral y contradicen lo establecido en la ley hondureña, la cual confiere al Consejo Nacional Electoral (CNE) la facultad exclusiva de emitir los cortes de resultados y tendencias.

“Escuchar a un candidato presidencial decir que al mediodía se va a declarar ganador es lamentable, porque es prácticamente estar destruyendo la institucionalidad e ir en contra de lo que establece la ley, ya que el corte lo da el CNE”, expresó el jurista.

Se recuerda que Moncada fue funcionaria del CNE, por lo que debería saber perfectamente que no puede salir con proclamas de triunfo anticipado, han subrayado otros sectores que recuerdan que los únicos facultados para anunciar resultados oficiales son los magistrados del Consejo Nacional Electoral y deberán hacerlo de acuerdo a ley y no por motivación de ningún candidato.

Según analistas, detrás de este tipo de mensajes podría existir una estrategia política orientada a generar confusión y desmotivar la participación ciudadana. Declararse ganadora antes de tiempo puede ser una maniobra para provocar abstencionismo y frenar la votación masiva, apuntan por lo que la población no debe caer en ese juego, advirtió.

Durante su discurso, Moncada también afirmó que su partido tendrá sus propios cortes internos de votación y que, según su proyección, a las 9 de la noche el CNE se verá obligado a reconocer su triunfo.

Ante esto, diversos sectores han llamado a la prudencia y al respeto de los procesos institucionales, recordando que solo el CNE está autorizado para brindar resultados oficiales, y que cualquier intento de adelantarse a esos procedimientos pone en riesgo la transparencia y la credibilidad del proceso electoral.LB