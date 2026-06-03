Declaran sin lugar recurso de reposición presentado por exmiembros de la Comisión Permanente del CN

Tegucigalpa– El Ministerio Público declaró sin lugar el recurso de reposición interpuesto por exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, de acuerdo con la resolución emitida recientemente.

La decisión fue adoptada luego del análisis jurídico del recurso presentado por los exmiembros de dicho órgano legislativo, quienes buscaban revertir actuaciones relacionadas con su gestión dentro de la Comisión Permanente.

Según la resolución, los argumentos expuestos por los recurrentes no fueron suficientes para modificar o dejar sin efecto las determinaciones previamente adoptadas por la autoridad correspondiente, por lo que el recurso fue rechazado.

El recurso de reposición constituye un mecanismo legal mediante el cual una parte solicita a la misma autoridad que revise una decisión previamente emitida; sin embargo, en este caso, la petición no prosperó tras la evaluación realizada.

La determinación mantiene vigentes las actuaciones que habían sido cuestionadas por los exintegrantes de la Comisión Permanente, cerrando así esta etapa del proceso administrativo o judicial correspondiente.

Hasta el momento, no se ha informado si los exmiembros de la Comisión Permanente harán uso de otros recursos legales contemplados en la normativa para continuar con sus reclamos.

La resolución representa un nuevo capítulo en los procedimientos relacionados con la actuación de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. IR