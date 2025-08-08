Declaran sin lugar petición de cambio de medidas al exjuez Marco Vallecillo

Tegucigalpa – El Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción declaró sin lugar la solicitud del cambio de medidas al exjuez Marco Vallecillo.

Este viernes se realizó la audiencia de revisión de medidas en la que el Tribunal de Sentencia denegó la petición de la defensa del exjuez de cambiar la medida de prisión preventiva a arresto domiciliario.

Por lo tanto, el exjuez permanecerá recluido en el Comando de Fuerzas Especiales.

Vallecillo es acusado por el Ministerio Público por la comisión del delito de extorsión.

Las investigaciones iniciaron por la denuncia de un testigo protegido que denunció un esquema de solicitud de dinero en su contra.

El requerimiento señala que los imputados lo amenazaban con que la Unidad Fiscal Especializada de Redes de Corrupción (Uferco) le presentaría un requerimiento fiscal en su contra.

Ambos imputados le ofrecieron al testigo la posibilidad de ser excluido del caso, incluso utilizaron la figura del Fiscal General, para que la víctima les entregara tres millones de lempiras.

El juez y el ciudadano fueron detenidos in fraganti la semana pasada cuando realizaban la acción de recibir el dinero en el marco de un esquema de extorsión.

Este fallo se da en el contexto del proceso penal por extorsión que involucra al abogado Marco Antonio Vallecillo, quien ha sido acusado de manipular fallos judiciales en el circuito especializado en criminalidad organizada, corrupción y medio ambiente, donde tenía bajo su responsabilidad alrededor de 60 expedientes. AG