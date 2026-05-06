Declaran sin lugar amparos interpuestos por la defensa de la exfiscal Francia Medina

Tegucigalpa – La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró sin lugar dos recursos de amparo interpuestos por la defensa de la exfiscal del Ministerio Público, Francia Sofía Medina.

– Por lo tanto, el Tribunal de Sentencia puede ya emitir un fallo tras el juicio a la exfiscal.

El primer recurso de amparo es uno que interpuso la defensa de la exfiscal en 2025, y el segundo fue en 2026 en contra de resoluciones de la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula que declaró inadmisible dos acciones de nulidad.

Medina es acusada por el Ministerio Público por la comisión de los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, sustracción, destrucción, ocultación o inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada.

La exfiscal también es acusada de la comisión de 41 delitos de falsificación de documentos públicos.

La Sala de lo Constitucional determinó sobreseer los recursos de amparo argumentando que ya existían pronunciamientos del órgano jurisdiccional competente.

Esta resolución implica que la Sala de lo Constitucional decide dar por terminado el proceso sin emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado, señalando que no le corresponder continuar con el trámite de la acción.

Por lo tanto, el Tribunal de Sentencia puede emitir un fallo del juicio oral en contra de la exfiscal.

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El origen del caso se remonta a una investigación iniciada tras el decomiso de 63 mil dólares a una paleontóloga. Luego de comprobarse la procedencia lícita del dinero, se solicitó su devolución; sin embargo, al realizar el trámite en el Banco Central de Honduras (BCH), se descubrió que el efectivo ya había sido entregado a funcionarios del Ministerio Público.

A partir de esa irregularidad, una investigación interna reveló que desde 2021 Medina habría realizado al menos 37 retiros de dinero decomisado bajo custodia estatal, sumando un total de 88 millones de lempiras. Estos hallazgos derivaron en su captura a finales de noviembre de 2023. AG