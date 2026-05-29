Declaran emergencia por sequía en Apacilagua, Choluteca

Tegucigalpa- El municipio de Apacilagua, en el departamento de Choluteca, fue declarado en estado de emergencia debido a la severa sequía que afecta la zona, informó el alcalde Carlos Alberto Martínez, quien advirtió sobre una crisis que ya impacta gravemente a la producción agrícola y ganadera.

-Agricultores reportan pérdida total de semillas y ganaderos informan de la muerte de 22 cabezas de ganado.

Martínez explicó que la situación es crítica, ya que los agricultores han perdido por completo sus cosechas tras la pérdida de semillas, mientras que el sector ganadero reporta la muerte de al menos 22 cabezas de ganado debido a la falta de agua y alimentos.

“El reto que tenemos es urgente, necesitamos agua con inmediatez. Hasta el día de ayer hemos hecho nueve pozos y en ninguno hemos encontrado agua”, señaló el edil, al tiempo que indicó que las recientes lloviznas no han sido suficientes para aliviar la crisis.

El alcalde advirtió que la sequía apenas comienza y que los meses de junio y julio representan un mayor riesgo para el municipio, ubicado en una de las zonas más vulnerables del Corredor Seco, donde la inseguridad alimentaria ya es una preocupación constante.

“Somos uno de los municipios más pobres del país y estamos prácticamente con en el grito al cielo. Esta emergencia supera la capacidad de la municipalidad”, agregó.

Martínez informó que ya se han establecido comunicaciones con el Gobierno central y organizaciones de cooperación internacional, que han prometido apoyo para atender la emergencia mediante asistencia y posibles desembolsos de fondos.

Copeco promete apoyo

En respuesta, el ministro de COPECO, Reynaldo Sánchez, indicó que se trabaja de manera conjunta con organismos internacionales como la FAO para implementar acciones anticipatorias frente a la sequía.

Sánchez detalló que el Gobierno mantiene monitoreo en 75 municipios en alerta verde por sequía y vigilancia en otros 144 en materia de seguridad alimentaria, con el objetivo de coordinar ayuda humanitaria y medidas preventivas.

Las autoridades también advirtieron que los meses más críticos se esperan entre julio y octubre, por lo que se están ejecutando acciones en áreas de salud, alimentación y gestión de riesgos para reducir el impacto en las comunidades afectadas.LB