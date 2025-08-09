Declaran culpables a tres miembros de la banda «Los Olanchanos»

Tegucigalpa – Tres miembros de la banda «Los Olanchanos» fueron declarados culpables este viernes tras finalizar el juicio oral y público en la sala I del tribunal de sentencia con jurisdicción nacional.

A René Alberto Andino Varela lo declararon culpable de dos asesinatos en perjuicio de Allan Mauricio Ortiz Pérez y Wilson Alexander Navas Zúñiga, también por asociación para delinquir y tráfico de drogas agravado en perjuicio de los derechos fundamentales y la salud pública.

En tanto a Grevil Enrique Martínez Zepeda por siete asesinatos en perjuicio de Alan Mauricio Ortiz Pérez, Wilson Alexander Navas Zúñiga, Arlex Francisco Rodríguez Serrano, Dariel Fernando Rodríguez Serrano, Germán Emilio Hernández, Jonathan Gabriel Martínez Toro y Cesar Gustavo Andino Cruz; igualmente por privación ilegal de la libertad agravada en perjuicio de dos testigos protegidos.

También contra Luis Fernando Ruiz Mejia por seis asesinatos en perjuicio de Rony Rolando Vásquez Hernández, Alan Mauricio Ortíz Pérez, Wilson Alexander Navas Zúniga, Jonathan Gabriel Martínez Toro, César Gustavo Andino Cruz y Germán Emilio Hernández; asimismo por asesinato en su grado de ejecución de tentativa acabada, privación ilegal de la libertad agravada, asociación para delinquir y tráfico de drogas agravado en perjuicio de cuatro testigos protegidos, los derechos fundamentales y la salud pública.

El debate se desarrolló en la sala I del tribunal de sentencia con jurisdicción nacional desde el 9 al 27 junio, luego se continuó del 26 de julio y concluyó hoy; donde la terna de jueces valoró todos los medios probatorios del Ministerio Público lo que permitió demostrar la responsabilidad penal de los tres procesados.

La audiencia de individualización de pena se programó para el 27 de agosto de 2025 a las 1:30 de la tarde.

Las diligencias investigativas determinan que esta organización criminal comenzó a delinquir desde el año 2004, siendo los sectores de la Rivera Hernández, Flor de Cuba, Larios Silva, Ticamaya de San Pedro Sula, entre otras, donde han participado en actos de sicariato, de al menos 14 víctimas, entre los años 2018 y 2022, mostrando así su efectiva permanencia y su concierto para cometer delitos; luego de cometer los asesinatos enterraban los cadáveres en fosas y cementerios clandestinos.

Además, entre 2020 y 2021, el Ministerio Público les incautó a “Los Olanchanos” 817 kilos de cocaína y 33 paquetes de marihuana (7 mil 542.9 gramos) en cuatro distintas operaciones.

Del mismo modo, se detectó que esta organización criminal tiene conexiones y opera en otros países de la región, llegando hasta México y Colombia; en mayo de 2022 una de las presuntas integrantes de esta banda fue requerida en Honduras cuando pretendía viajar hacia Costa Rica con la cantidad de 14 mil 700 dólares, de los cuales no pudo justificar su procedencia, por lo que se le decomisaron.

La captura de otros miembros de esta organización se logró en el marco de la Operación Temis realizado el 12 de octubre de 2023, tras 16 allanamientos ejecutados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), además se aseguraron bienes, entre ellos: ocho viviendas (dos en construcción), un edificio de apartamentos, dos terrenos, un predio y vehículos, ubicados en varias zonas exclusivas de San Pedro Sula, Cortés. PD