Declaran culpables a 4 reclusos por asfixiar a 3 privados de libertad en la cárcel de Támara

Tegucigalpa – La Sala II del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción declaró culpables a cuatro reclusos por asesinar a tres privados de libertad en la cárcel de Támara.

Los imputados responden a los nombres de Olvin Reynaldo Arriaga, Héctor Manuel Pineda, Bryan Leonel Ordoñez y Rudi Alberto Rodríguez, culpables de los delitos de asesinato a título de coautor y asociación para delinquir.

El hecho sucedió el 18 de febrero del 2024, las víctimas se encontraban con otros privados de libertad en el ala “El Alfa” de la cárcel de Támara, pero fueron sacados de sus celdas para realizar labores de limpieza y actividades recreativas.

Sin embargo, los imputados elaboraron y ejecutaron un plan para quitarles la vida a las víctimas mediante la asfixia y el estrangulamiento.

De acuerdo al requerimiento fiscal presentado, el motivo de los asesinatos fue por la inconformidad de los miembros de una organización criminal por decisiones tomadas por las víctimas quienes lideraban la estructura.

La audiencia de individualización de la pena fue programada para el 3 de septiembre a las 10:00 de la mañana. AG