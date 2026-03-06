Declaran “con lugar” recurso presentado por el MP y se ordena juicio contra excomisionado de Copeco, Gabriel Rubí

Tegucigalpa – La Corte de Apelaciones declaró con lugar el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público y ordenó que Gabriel Rubí, exdirector de Copeco y otros acusados, enfrenten juicio por delito de fraude, en relación con compras de percoladoras durante la pandemia de COVID-19.

El exfuncionario es acusado por la supuesta comisión de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios en el caso “compra sobrevalorada de percoladoras y otros artículos”.

Por este caso, recibieron la medida de detención judicial Patricia Paz, Junior Alexander Benítez y Pedro Antonio Núñez, acusados por la comisión del delito de fraude a título de cooperador necesario.

También es acusado por los mismos delitos Gilberto Estévez Martínez (exjefe de compras de Copeco) y Cristian Elías Santeli Chavarría (exdirector administrativo-financiero).

Además, se acusa a Odalis Jazmín Martínez Maldonado por fraude y usurpación de funciones públicas.

Según las investigaciones, el esquema de corrupción consistía en que algunos imputados simulaban ser funcionarios de Copeco con la finalidad de aparentar negociaciones lícitas con una empresa distribuidora de productos.

Dentro de esa misma trama para ocultar las irregularidades, solicitaban que las ventas se facturan a nombre de empresas de fachada, las cuales compraron los productos con una facturación inicial a los siete millones de lempiras

En ese sentido, denunció que Copeco en confabulación con esas mismas empresas sobrevaloraron esos mismos productos, adquiriéndolos por un precio superior a los 12 millones de lempiras. IR