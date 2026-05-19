Reformas penales: declaran terroristas a las maras y militares de frente en combate al crimen

Tegucigalpa – El Congreso Nacional (CN) aprobó este lunes por unanimidad una serie de reformas al Código Penal orientadas a fortalecer el combate contra la extorsión y otros delitos vinculados al crimen organizado en Honduras, para lo cual se declaran a las maras y pandillas como organizaciones terroristas.

-Las reformas fueron aprobadas por unanimidad para combatir el crimen organizado y la extorsión.

Las reformas incluyen tres nuevos elementos enfocados en reforzar las capacidades de seguridad, investigación y control penitenciario en el país.

Una de las principales propuestas contempla el incremento de penas, la agilización de procesos judiciales y la creación de una fuerza integrada de seguridad que articule labores de inteligencia, investigación y operatividad.

Extorsión podría castigarse con prisión perpetua

Uno de los principales cambios aprobados corresponde al artículo373 del Código Penal, relacionado con el delito de extorsión.

La reforma establece penas de entre 15 y 20 años de prisión y multas de 500 a 1,000 días para quienes, mediante amenazas, violencia o intimidación, obliguen a una persona a entregar dinero, bienes o realizar actos contra su voluntad.

Además, el nuevo texto establece que, si una persona muere como consecuencia de la extorsión, la pena aplicable será prisión a perpetuidad.

El Congreso también aprobó que el delito se considere consumado, aunque no se haya concretado el pago exigido por los criminales.

🏛️AGENDA LEGISLATIVA



El presidente Tomás Zambrano, la junta directiva y miembros de la Comisión de Seguridad que preside el diputado Marcos Paz, agendaron las reformas de varios artículos del Código Penal para endurecer las penas por los delitos de extorsión.



Asimismo, se… pic.twitter.com/saCdIoZx7c — Congreso Nacional de Honduras (@hn_congreso) May 19, 2026

Amplían responsabilidad para quienes colaboren en cobros

Las reformas incorporan como coautores no solo a quienes realizan amenazas directas, sino también a personas que recolectan dinero, utilicen cuentas bancarias, hagan transacciones electrónicas o reciban bienes producto de la extorsión.

Otro de los cambios aprobados elimina la posibilidad de aplicar procedimiento abreviado en casos de extorsión.

Maras y pandillas serán asociaciones terroristas

El Congreso también reformó el artículo 587 sobre asociación terrorista.

El nuevo texto incluye dentro de esta figura a maras, pandillas, estructuras criminales transnacionales y redes vinculadas al narcotráfico cuando actúen mediante intimidación colectiva, violencia sistemática o control territorial.

Según lo aprobado, los directivos, promotores y financistas de estas estructuras enfrentarían penas de entre 15 y 20 años de prisión, mientras que los integrantes podrían recibir condenas de 10 a 15 años.

Castigarán uso ilegal de uniformes policiales y militares

Otra de las reformas aprobadas endurece las sanciones por uso ilegal de uniformes, insignias o equipos similares a los utilizados por cuerpos de seguridad y Fuerzas Armadas.

La modificación al artículo 473establece penas de cuatro a seis años de prisión para quienes tengan posesión de este tipo de indumentaria sin autorización.

Si el uniforme es utilizado para facilitar o encubrir delitos, la condena podría aumentar hasta diez años de cárcel.

Reformas también alcanzan telecomunicaciones y difusión de información privada

El paquete aprobado también contempla reformas relacionadas con telecomunicaciones, manejo de información privada y difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.

Asimismo, se establecen nuevas obligaciones para empresas telefónicas, operadoras y proveedores de internet sobre el registro y verificación de identidad de usuarios.

Crearán Agencia Nacional contra el Crimen

Uno de los puntos aprobados contempla la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen, una nueva estructura que tendrá como objetivo fortalecer las acciones de investigación y combate contra organizaciones criminales.

Las autoridades consideran que esta entidad permitirá mejorar la coordinación entre instituciones encargadas de la seguridad e inteligencia.

Asimismo, se busca fortalecer la coordinación entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, ampliando su participación en tareas de seguridad en barrios y colonias, conforme a lo establecido en la Constitución

Otro de los elementos aprobados autoriza a las Fuerzas Armadas a continuar apoyando a la Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en labores de seguridad ciudadana.

La medida fue respaldada por unanimidad en el Congreso Nacional como parte de las estrategias para reforzar operativos y presencia de seguridad en diferentes zonas del país.

Las autoridades sostienen que el apoyo militar continuará siendo clave en la lucha contra estructuras criminales y delitos de alto impacto. IR