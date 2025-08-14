Declaraciones de fiscal estadounidense traerán consecuencias severas a Honduras, advierte Kenneth Madrid

Tegucigalpa-El analista y abogado Kenneth Madrid afirmó este jueves que Honduras tendrá consecuencias severas tras las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, además, afirmó que el país no ha hecho una lucha frontal contra el narcotráfico.

Bondi reveló que el llamado líder narcoterrorista venezolano Nicolás Maduro paga para utilizar el espacio aéreo de Honduras, Guatemala y México, creando un “puente aéreo” para el tráfico de drogas hacia suelo norteamericano.

En ese sentido, Madrid indicó que para que la fiscal general de EEUU manifieste este tipo de situaciones donde está involucrado no solo el gobierno, sino instituciones autónomas como las Fuerzas Armadas que también tendrán que dar una explicación al respecto porque son los encargados de cuidar la soberanía del país.

Sostuvo que EEUU manifestó que las avionetas venezolanas pasan por Honduras y se van hacia Guatemala, por lo que Honduras está siendo puente de narcotráfico de manera oficial por lo que están involucradas las autoridades oficiales y esto es grave y traerá consecuencias al país.

Afirmó que Estados Unidos no habla si no tiene evidencias de cada una de las acusaciones que hace.

“Estados Unidos designó a Venezuela y su presidente y otros actores de ese país como narcotraficantes por lo que Honduras puede ser ligada al presidente Nicolás Maduro y que el país no hace una lucha frontal contra el narcotráfico, puede haber algún bloqueo al país y sanciones de parte de las autoridades estadounidenses”, señaló.

Recriminó que el país haya salido con un comunicado refutando esas declaraciones, cuando deben de salir con pruebas si es que no está sucediendo eso en el país, “esperemos que nos den explicaciones que están haciendo preventivamente, sino las declaraciones de la fiscal estadounidense como válidas”, apuntó. IR