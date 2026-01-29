Decisiones en sistema sanitario serán prontas y oportunas con el presidente Asfura a la cabeza: Designada Mejía 

Tegucigalpa – La designada presidencial, María Antonieta Mejía aseguró este jueves que las ejecuciones relacionadas con el sistema sanitario serán prontas y oportunas con el presidente Nasry Asfura a la cabeza.

– Descarta el cierre de la Secretaría de DDHH.

La funcionaria indicó que está a la espera de que el Congreso Nacional avance ya que les urge el decreto de emergencia ya que el tema legal será la salvaguarda.

Por lo pronto, esta tarde se reunirán con el gobernante, de acuerdo a lo informado por la designada.

Urge el decreto

“Queremos tener el decreto para que le dé al presidente las potestades también de activar el fideicomiso de nuevo para los medicamentos”, dijo al asegurar que cuando se vaya a comprar medicina, todas las farmacias van a poder postularse.

Ante los señalamientos de que el presidente debe delegar a otra persona y atender temas de nación, Mejía respondió que el sistema de salud ha estado cuatro años en el olvido y que el gobierno de Asfura es un gobierno consciente.

(Leer) Asfura asume la conducción de la Secretaría de Salud mientras sigue integrando sus cuadros

“Cuando fuimos oposición siempre criticamos el hecho de que hayan visto el tema de salud con indiferencia. Nosotros no lo venimos a ver con indiferencia”, defendió.

La designada recordó que al no haberse dado una transición, en la actualidad al hacerse este proceso se está evaluando cómo está la salud de las Secretarías de Estado.

Mientras que los casos de las contrataciones de último momento de Sarahí Cerna en el Banco Central de Honduras (BCH) y Enrique Reina en el Fondo de Seguro de Depósitos (FOSEDE) es un tema que debe ser revisado para conocer el futuro de los mismos.

(Leer) AHIBA expresa inconformidad por nombramiento de Enrique Reina como presidente ejecutivo de FOSEDE

María Antonieta descartó además que el gobierno de Asfura vaya a desaparecer la Secretaría de Derechos Humanos al recordar que ésta, está contemplada en la Ley de la Administración Pública por lo que van a respetar el decreto donde se crearon esa y otras Secretaría de Estado. VC