Decisión del Supremo de EEUU sobre aranceles nos da un respiro, pero hay que seguir cabildeos: Mossi

Tegucigalpa – La decisión del Supremo de Estados Unidos (EEUU), de invalidar los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, es un respiro para Honduras, expresó el economista Dante Mossi y agregó que es propicio que las autoridades nacionales continúen con los respectivos cabildeos.

– “En términos pragmáticos son excelentes noticias para nuestra industria exportadora, la maquila, la producción de arneses, pero también en general todo lo que nosotros exportamos a Estados Unidos”, expresó Mossi.

Este viernes se conoció que la Corte Suprema de EEUU declaró que el Gobierno estadounidense se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por el presidente Donald Trump para imponer gran parte de sus gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano, en un duro revés a la política arancelaria del mandatario.

Mossi explicó que la decisión de la Corte Suprema de EEUU, lo que suspende todos los aranceles impuestos bajo esta ley de poderes de emergencia, el Poder Judicial ha dictaminado que el poder, la autoridad de poner tarifas recae en el Congreso.

“Obviamente, el presidente Trump puede acudir al Congreso donde tiene todavía mayoría para buscar aranceles, pero va a ser más difícil. En términos pragmáticos son excelentes noticias para nuestra industria exportadora, la maquila, la producción de arneses, pero también en general todo lo que nosotros exportamos a Estados Unidos vuelve todo otra vez al Tratado de Libre Comercio, internamente en Estados Unidos van a tener todo un proceso que continúa porque lo que la corte dice es que esos aranceles que fueron impuestos no siguieron la ley”, detalló.

Agregó que como no se siguió la ley se debe devolver a los importadores el monto que les fue cobrado, incluso el presidente Trump ya se pronunció que se siente profundamente decepcionado por las noticia.

Aseveró que con la decisión de juez se le envía un mensaje a Trump en el sentido que su herramienta número uno en política exterior estaba fuera de ley.

El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), recalcó que aún falta conocer cómo se va a esgrimir el pago que se hizo bajo lo dispuesto por Trump. Se trata de cantidades grandes que rondan los 130 mil millones de dólares se recaudaron por Estados Unidos en concepto de aranceles extraordinarios.

“Entiendo que hay varias maneras de retornar esto, sea en créditos fiscales o devolviéndolo, literalmente a los importadores. Pero en todo caso, es una tarea pendiente, es un retroceso muy grande a la política del presidente Trump, en el cual él había basado toda su política exterior, de obligada a los países a renegociar hasta libre de comercio para su beneficio”, apuntó

Ejemplificó que en el caso de Honduras se estaba pidiendo que no se cobrara ni por sobreventas a los productos importados a Estados Unidos y las licencias al arroz y la carne de pollo.

Cambia panorama de reunión con Trump

Reflexionó que la decisión judicial cambia todo el escenario, incluyendo la reunión programada para el 7 de marzo con los presidentes de América Latina que el presidente norteamericano considera aliados en la región.

Sugirió al presidente Nasry Asfura continuar hablando de comercio e inversión con su par de EEUU. “Lo que debe quedar claro es que la manera como se levantaron estos aranceles fue lo que fue declarado fuera de ley, pero eso no impide que Estados Unidos pueda imponer vía el Congreso de Estados Unidos, poner aranceles, hay que recordar que el Partido Republicano tiene mayoría en ambas cámaras de Estados Unidos, que siempre hay que mantener el diálogo definitivamente hay que atraer inversión de Estados Unidos, que ha venido decreciendo en Honduras”, arguyó.

Caviló que la determinación del juez norteamericano “generará por el lado de los mercados, mucha estabilidad, porque significa que se vuelve al mundo donde particularmente el comercio que venía de China a través de Estados Unidos, ya Honduras, por ejemplo, no va a tener que pagar pues impuestos cargados a las importaciones chinas que venían a Honduras vía Estados Unidos”.

Enfatizó que “son buenas noticias para Honduras y hay que mantener ese diálogo cercano con Washington porque va a haber más acción. Así que es una oportunidad que el presidente Asfura tiene que aprovechar para abogar por nuestra comunidad migrante”.

Puntualizó que “dentro de todo es una buena noticia, nos da un respiro, pero hay que seguir con ese cabildeo con el gobierno de Estados Unidos, particularmente por nuestros ciudadanos que están allá trabajando, enviando remesas a muchas familias en Honduras”. JS