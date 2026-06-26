Decisión del Supremo de EEUU de revocar TPS a Haití y Siria también afecta a Honduras: embajador en Washington

Tegucigalpa – El embajador de Honduras en Estados Unidos, Roberto Flores Bermúdez, opinó que la determinación de respaldar la revocatoria del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a migrantes haitianos y sirios afectan a los compatriotas ante que se concrete un escenario similar en el futuro.

Consideró que la determinación del Suprema de EEUU de respaldar la revocación del TPS para los migrantes haitianos y sirios deja un precedente que afecta a los hondureños.

“Tiene un impacto negativo en relación al resto de los países, incluido Honduras”, dijo Flores Bermúdez al noticiero TN5 Matutino.

Contó que le notificó de esta decisión al presidente Nasry Asfura que se mostró preocupado y consternado con esta decisión que podría afectar a 55 mil hondureños.

El diplomático indicó que las instrucciones del mandatario hondureño es ver las opciones y hasta dónde puede avanzar.

Señaló que una de las opciones es buscar en el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU una extensión o período de gracia para que los tepesianos hondureños puedan tener un espacio para arreglar su situación.

Flores Bermúdez manifestó que muchos tepesianos hondureños tienen negocios o empresas, familias, pagan impuestos y que es una situación que será fácil de desmantelar.

Estimó que el objetivo es que si el Supremo de EEUU respalda la revocatoria del TPS a los hondureños, es que el período de gracia sea máximo de seis meses.

El embajador recordó que en abril del presente año divulgó una serie de ideas que permite al tepesiano hondureño mantener una conducta adecuada, no andar en las calles sin documentos y tener sus papeles en orden.

Esclareció que el gobierno de Honduras no puede representar a cada connacional para lograr su estadía en EEUU, y que debe buscar una asesoría legal especializada. AG