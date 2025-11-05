spot_imgspot_img
Política

Decisión del CNE se convirtió en política al no acatar sentencia del TJE: Kenneth Madrid

Por: Proceso Digital
El analista Kenneth Madrid

Tegucigalpa– El analista Kenneth Madrid dijo este miércoles que tras la resolución de no inscripción del Consejo Nacional Electoral (CNE), a los aspirantes Jorge Cálix y Christian Villalobos estos deben acudir en amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la decisión del ente electoral se convirtió en política.

Señaló que la decisión es política y trae como consecuencia desobedecer la resolución del TJE.

Al haber una decisión del ente de justicia y que fue negada por el CNE, deben de interponer un recurso con suspensión del acto reclamado ya que no es justificable la resolución del CNE.

“Si la Sala Constitucional acepta ese acto reclamado todo quedaría normal con la inclusión de ambos candidatos”, detalló.

Agregó que no se han desarrollado los procesos como deben de hacerse, “ojala y el tiempo se ajuste para materializar su aspiración”, apuntó. IR

