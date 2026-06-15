Decir que esta reforma privatiza la ENEE es faltar a la verdad: Designada Mejía

Tegucigalpa – La designada presidencial María Antonieta Mejía expresó la noche de este domingo que “decir que esta reforma privatiza la ENEE es faltar a la verdad”.

En esos términos se refirió la vicepresidenta de Honduras ante las versiones que aseguran que las reformas energéticas pretenden privatizar la estatal de energía.

“No se venden represas, no se venden redes, no se vende el patrimonio del pueblo hondureño. El Estado mantiene la propiedad y el control”, subrayó.

Mejía arguyó que la verdadera amenaza para la ENEE no es esta reforma, sino los años de pérdidas, endeudamiento, improvisación y decisiones equivocadas que han debilitado el sistema eléctrico nacional.

Puntualizó afirmando que “Honduras necesita soluciones reales, transparencia y eficiencia; no campañas de miedo ni desinformación”. JS