“Decir que el TPS ya terminó no es correcto”: Antonio Rivera

Tegucigalpa – El diputado Antonio César Rivera Callejas señaló hoy que “decir que el TPS ya terminó no es correcto”.

El parlamentario, explicó que el proceso aún no ha concluido en la vía judicial.

“Esto va a terminar en la Corte de Justicia”, afirmó al ser consultado sobre el pronunciamiento de la Corte de California que retorna a Estatus de Protección Temporal (TPS) a su estado natural, la cancelación.

De acuerdo con el diputado oficialista todavía existen recursos de apelación que podrían extender la vigencia del Estatus de Protección Temporal que protege actualmente a 55 mil hondureños.

El legislador rechazó que la decisión pueda atribuirse directamente a gestiones del actual gobierno hondureño.

“En Estados Unidos eso no se da, el presidente Trump no va a llamar a un juez para decirle cómo fallar”, acotó.

Rivera Callejas sostuvo que el reciente encuentro entre Nasry Asfura y Donald Trjump debe analizarse en el marco de la diplomacia.

Externó que existen temas abordados en reuniones privadas cuyos alcances aún no se han hecho públicos y que podrían reflejarse más adelante en materia migratoria, económica y de cooperación. (RO)