Decenas de simpatizantes de Libre atienden el llamado de la presidenta Castro

Tegucigalpa – Un grupo de simpatizantes del Partido Libre atendieron la convocatoria de la presidenta Xiomara Castro, quien hizo un llamado a toda la dirigencia nacional para apoyar a su gobierno ante lo que ella misma denunció como “un intento de golpe” y de querer romper el orden constitucional en Honduras.

– La jefa del Ejecutivo los recibió y se dio un baño de masas.

Pese a que la convocatoria fue a nivel nacional, hasta Casa de Gobierno llegaron empleados de gobierno y dirigentes del partido en el poder.

La presidenta Xiomara Castro se dio uno de sus últimos baños de masas esta tarde en Tegucigalpa. #ProcesoDigital pic.twitter.com/64YU1xYxlv — Proceso Digital (@ProcesoDigital) December 17, 2025

El grupo de simpatizantes del izquierdista Partido Libre fueron dejados ingresar a casa de gobierno para respaldar el llamado de Castro.

#GOBIERNO Los simpatizantes de Libre en casa presidencial esta tarde ante la convocatoria de la presidenta Xiomara Castro. #ProcesoDigital pic.twitter.com/48SwMpNZwj — Proceso Digital (@ProcesoDigital) December 17, 2025

La convocatoria de la presidenta ha ocasionado un enorme tráfico vehicular este miércoles en la víspera de las celebraciones navideñas en la capital.

Este miércoles, durante la ceremonia de ascensos policiales, Castro expresó: “Les pido que estén a la altura de este momento histórico en el cual debemos defender la vida, la ley y la soberanía nacional frente a la intervención extranjera con amenazas directas que modificó fuertemente los resultados de las elecciones en Honduras”.

Citó que en las últimas horas denunció un presunto plan que atentaría contra el orden democrático de Honduras a partir de información de inteligencia verificada. “Advertí que se gesta una agresión contra el orden democrático para desconocer la voluntad popular expresada en las urnas consolidando así un golpe electoral”, manifestó.

Miembros de Libre se concentran en Casa de Gobierno con consignas contra EEUU. #ProcesoDigital pic.twitter.com/s5JAss8QgE — Proceso Digital (@ProcesoDigital) December 17, 2025

Ante esa situación, hizo un llamado firme y patriótico a la conciencia nacional para que el pueblo se concentre pacíficamente en Tegucigalpa “en defensa de la justicia, la libertad y la memoria de nuestros mártires”.

Sentenció que “en Honduras no permitiremos ni golpes, ni fraudes, nunca más”. JS