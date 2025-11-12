spot_imgspot_img
Nacionales

Decenas de personas albergadas en San Pedro Sula afectadas por lluvias

Por: Proceso Digital

San Pedro Sula- Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en San Pedro Sula, provocaron inundaciones en varios sectores y obligaron a evacuar a decenas de personas hacia albergues temporales.

Los equipos de socorro atendieron emergencias en sectores como Chamelecón, la colonia Rivera Hernández y Las Brisas.

Las autoridades habilitaron centros de refugio en escuelas y centros comunales, donde las familias afectadas reciben asistencia humanitaria básica.

Entre los damnificados hay niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) mantiene vigilancia constante ante el incremento del caudal de los ríos y quebradas que atraviesan la ciudad, mientras se evalúan los daños en viviendas y calles anegadas por el temporal.

El alcalde sampedrano Roberto Contreras, hizo un llamado a los habitantes de esa ciudad a estar vigilantes por las precipitaciones que azotan la zona norte y del Caribe de Honduras.

A través de su cuenta de red social “X”, posteó que los equipos municipales están activos ante la lluvia que se registrarán en la ciudad industrial. IR

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024