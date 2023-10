Decenas de pacientes psiquiátricos se encontraron con portones cerrados en vez de atención médica

Tegucigalpa – Decenas de pacientes llegaron desde diversos puntos del interior del país a la cita médica que tenían programada para hoy en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza y se encontraron con los portones cerrados ante el paro de labores del personal que reclama pago atrasado de al menos 5 meses.

“Ellos se comieron las uvas y nosotros vamos a tener la dentera, yo no tengo nada que ver con que el Gobierno no les haya pagado”, dijo una paciente originaria de Patuca, Olancho, quien llegó desde temprano a las afueras del Mario Mendoza.

La paciente dijo que para llegar a la cita médica de hoy lunes madrugó, pagó pasaje de al menos 3 buses, incluyendo uno de ruta interurbano y que cuando llegó al portón del hospital se encontró que solo estaban entregando medicamentos.

“Si yo tuviera dinero, no necesitaría venir por medicamento al Mario Mendoza”, refirió otro paciente, quien llegó desde San Isidro, Choluteca a las 5:00 de la mañana al centro asistencial de psiquiatría.

Para otra de las pacientes, quien llegó desde un barrio capitalino, “al gobierno no le interesa en absoluto el pueblo, siguen de vacaciones, no resuelven nada, no hay medicación en ningún hospital”, señaló.

La paciente psiquiátrica también destacó que el medicamento que toma no lo venden sin receta médica ya que es un tratamiento controlado.

En los mismos términos se expresó una paciente que llegó desde Caridad, Valle, quien expresó su decepción por encontrarse con los portones de acceso al hospital ante las acciones de los empleados del hospital. “¿Cómo voy a comprar este medicamento si no tengo dinero?, además esto sin receta no se vende”, cuestionó al mostrar su recetario. VC