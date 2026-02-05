Decenas de jóvenes acuden en busca de un empleo en SPS

San Pedro Sula– Decenas de jóvenes acudieron a la feria de empleo organizada por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC).

Los jóvenes llegaron con la esperanza de encontrar una oportunidad laboral.

Con su hoja de vida en mano y conociendo las vacantes disponibles que ofrecen diversas empresas participantes, los jóvenes señalaron que esperan conseguir trabajo.

Se estima que unas dos mil plazas laborales están vacantes en esa zona norte del país.

“Nuestro objetivo es encontrar un empleo para poder ayudar a mi mamá y seguir estudiando”, dijo una de las jóvenes que llegó a las instalaciones de la CCIC en la zona norte del país. IR