Décadas de impunidad y abandono: el crimen disputa el control territorial al Estado, dice Gabriela Castellanos

Tegucigalpa – La directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, advirtió que Honduras enfrenta un deterioro institucional marcado por la violencia, la impunidad y el avance del crimen organizado, tras las recientes masacres registradas en el Bajo Aguán y zonas fronterizas del país tras una herencia caótica establecida.

En un escrito titulado “La autoridad desplazada por el caos”, Castellanos señaló que la masacre ocurrida en una finca de palma africana en la comunidad de Rigores, Trujillo, donde más de una decena de personas fueron asesinadas, refleja el colapso del Estado para garantizar la vida y el control territorial.

DISCULPEN MI CASTELLANO



Gabriela Castellanos

Abogada



La autoridad desplazada por el caos



Honduras ha despertado otra vez envuelta en la estela de muerte. Lo ocurrido en el Bajo Aguán y en las zonas fronterizas no son hechos aislados, sino el síntoma de un país donde la… — Gabriela Castellanos (@GCastellanosL) May 25, 2026

La titular del CNA sostuvo que la violencia “ha dejado de ser excepcional para convertirse en norma”, y afirmó que amplias regiones del país están bajo influencia de estructuras criminales vinculadas al narcotráfico.

Según Castellanos, el problema es resultado de “décadas de impunidad, corrupción y abandono”, mientras la clase política permanece enfocada en “blindajes y cuotas de poder” en lugar de atender la crisis de seguridad.

Asimismo, expresó preocupación porque incluso las fuerzas de seguridad han sido víctimas de emboscadas y ataques armados, lo que —a su criterio— evidencia que el crimen organizado disputa el control territorial al Estado.

“La autoridad ha sido desplazada por el caos”, enfatizó la abogada, al señalar que policías y campesinos mueren bajo la misma dinámica de violencia.

Castellanos también cuestionó los despliegues militares posteriores a las tragedias ya que son medidas reactivas que no resuelven el problema estructural.

En el documento, advirtió además sobre la normalización de la violencia y el riesgo de que la sociedad asuma las masacres como parte de la cotidianidad nacional.

“Honduras no puede seguir convirtiendo la muerte en costumbre”, expresó, al tiempo que alertó que una democracia no puede sostenerse cuando el miedo domina la convivencia y la vida humana pierde valor frente al poder de las armas.

Finalmente, la directora del CNA afirmó que las víctimas del Aguán y los agentes asesinados representan “la evidencia de un país que se está desmoronando”, y concluyó que el mayor peligro es la resignación social frente a la violencia. (PD)