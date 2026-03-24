Frase del día“Deben irse todos, absolutamente todos aquellos que atentaron contra la democracia. Nadie está por encima de la ley”.Por: Proceso Digital24 de marzo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión María Antonieta Mejía • Vicepresidenta de Honduras Noticias recientes NacionalesCSJ da opinión favorable con algunas observaciones a la Ley de Empleo Parcial NacionalesMinisterio Público asegura normal funcionamiento pese a suspensión del fiscal InternacionalesMarkwayne Mullin asume como secretario de Seguridad de EEUU en sustitución de Kristi Noem DeportesGarcía Plaza, nuevo entrenador del Sevilla hasta junio de 2027 en sustitución de Almeyda InternacionalesEl Supremo de Brasil concede prisión domiciliaria «temporal» a Bolsonaro