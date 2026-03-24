“Deben de irse absolutamente todos aquellos que atentaron contra la democracia”:  María Antonieta Mejía

Tegucigalpa – La designada presidencial, María Antonieta Mejía, se pronunció sobre el juicio político al fiscal general Johel Zelaya, afirmando que existen argumentos sólidos y bien fundamentados para proceder.

Mejía subrayó que las denuncias contra el fiscal son de conocimiento público y que «cualquier hondureño podría servir de testigo», ya que, según sus palabras, los actos cuestionados se han dado a la vista de toda la nación.

Un proceso bajo el rigor de la ley

Para la designada, es imperativo que el proceso siga el curso legal correspondiente, garantizando el respeto al debido proceso. Destacó la importancia de la labor investigativa que realizará la comisión de nueve diputados, asegurando que el acusado debe tener su espacio para la defensa.

«Es positivo que él esté tranquilo para que pueda defenderse bien; lo que buscamos es que se siente un precedente histórico y que ningún funcionario, de ningún partido, abuse del poder», manifestó.

«Deben irse todos»: El llamado a ampliar las responsabilidades

La postura de Mejía no se limita únicamente a la figura del fiscal general, la funcionaria fue enfática al señalar que el juicio político debe ser el inicio de una «limpieza institucional» que incluya a otros actores señalados de atentar contra la democracia.

Entre los nombres mencionados por la designada para ser sometidos a este mecanismo constitucional se encuentran, el consejero del CNE, Marlon Ochoa, de quien dijo está siendo protegido por el partido Libren, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Raquel Obando y el magistrado del TJE Mario Morazán.

«Deben irse todos, absolutamente todos aquellos que atentaron contra la democracia. Nadie está por encima de la ley», sentenció Mejía.

Finalmente, María Antonieta Mejía recordó que el juicio político no es una figura nueva y que este es un mecanismo constitucional que debe manejarse con seriedad y responsabilidad. Hizo un llamado directo a los diputados del Congreso Nacional para que se mantengan firmes en las etapas venideras.

«Esto apenas comienza. Esperamos que los legisladores no cedan a presiones políticas y actúen en favor del fortalecimiento de la institucionalidad que el pueblo hondureño demanda», concluyó. LB