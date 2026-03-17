Debe dejarse claro que Libre no construyó ninguno de los hospitales: diputado Toscano

Tegucigalpa – El diputado liberal Jhosy Toscano señaló este lunes que no se debe engañar a los hondureños y dejar claro que el gobierno de Xiomara Castro no construyó ninguno de los ocho hospitales que prometió en su administración.

En el programa “Día Político”, criticó al Partido Libertad y Refundación (Libre) debe dejar de mentir al seguir con su discurso de que construyeron ocho hospitales cuando no pudieron entregar ni poner funcionamiento uno de los prometidos.

“Hay que dejar claro que Libertad y Refundación no construyó ningún hospital, no construyeron ocho hospitales ni uno”, manifestó el congresista.

Toscano cuestionó que el Partido Libre cuando fue gobierno jugó con la salud pública y la esperanza de los hondureños.

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Enfatizó que se debe dejar de hablar de cantidad sino de calidad, con un hospital de los ocho que prometió que funcione es suficiente.

“Nosotros exigimos que uno funcione, que el sistema de salud funcione, que la institucionalidad funcione”, insistió.

Exigió que el actual gobierno haga público y deje en evidencia ante el Ministerio Público la sobrevaloración en el proyecto de construcción de los ocho hospitales. AG