Debatir solo quién nombra jueces ignora la verdadera seguridad jurídica: Edmundo Orellana

Tegucigalpa- El exfiscal general de la República, Edmundo Orellana, se pronunció a través de su red social X sobre el actual debate en torno a la iniciativa de ley discutida en el Congreso Nacional relacionada con las facultades administrativas del Poder Judicial.

Orellana señaló que en la discusión pública no se están abordando aspectos fundamentales como los requisitos, criterios de evaluación y estándares para determinar la idoneidad de jueces y magistrados, tanto antes de su nombramiento como durante su gestión.

A su criterio, centrar el debate únicamente en quién tiene la potestad de nombrar autoridades es “ignorar la preservación efectiva de la seguridad jurídica”.

(LEER): Aprueban en primer debate ley que quita poderes administrativos a presidenta de la CSJ

Sus declaraciones surgen tras el debate público en el tema.

Por su parte, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, advirtió que una iniciativa de ley presentada en el Congreso Nacional de Honduras podría poner en riesgo la independencia del Poder Judicial, al despojarla de funciones administrativas.

La propuesta, impulsada por el diputado liberal Francis Cabrera, fue aprobada en primer debate la semana pasada y plantea una medida transitoria mientras se aprueba la Ley del Consejo de la Judicatura, entidad que asumiría las decisiones administrativas del sistema judicial.LB