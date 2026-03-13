De vehículo en marcha lanzan cuerpo de un miembro de la comunidad  LGBTI+ en la capital

Tegucigalpa– Autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo de un miembro de la comunidad LGBTI+, que fue encontrado ensabanado en el túnel del puente El Carrizal, en la capital.

–En un inicio se informó que era el cuerpo de una mujer la encontrada en esa zona de la capital.

De manera preliminar, se presume que la víctima era conocido como el nombre de Carmen Martínez.

El hallazgo se registró durante horas de la madrugada y la zona fue acordonada por agentes policiales.

Hasta el momento se desconoce quién o quiénes cometieron el hecho violento, las autoridades analizan las cámaras que se encuentran en el sector para identificar el vehículo que fue utilizado para lanzar el cuerpo en esa zona de la capital.

El cuerpo fue trasladado a la morgue capitalina, donde el cuerpo de la victima sera entregado a sus familiares. IR