De varios impactos matan a hombre en La Ceiba

Por: Proceso Digital
Las armas de fuego el principal medio para cometer asesinatos en Honduras.

Tegucigalpa – Un hombre perdió la vida de varios impactos de arma de fuego este sábado en la colonia Pineda, de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida.

La víctima fue identificada como Durvin Torres.

De acuerdo al informe preliminar, sujetos armados le dispararon al joven, quien murió en el lugar donde se dio el incidente.

Un promedio de seis personas mueren diariamente en hechos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). VC

