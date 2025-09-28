De varios disparos matan a mujer en Guaimaca, FM

Tegucigalpa– De varios impactos de bala le quitan la vida a una fémina en la colonia Nueva Esperanza en Guaimaca, Francisco Morazán.

La víctima fue identificada como Laura Mejía.

La fémina recibió varias heridas de arma de fuego por un sujeto desconocido que se le acercó y sin mediar palabras le empezó a disparar hasta causarle la muerte frente al lugar donde vivía

Miembros de la Policía se apersonaron al lugar de los hechos para acordonar la escena.

Mientras que personal de Medicina Forense se trasladó a la zona para realizar el debido reconocimiento y levantamiento del cadáver.

Las muertes de mujeres no cesan en Honduras, más de 170 mujeres han sido asesinadas en el presente año en el territorio nacional. IR