De Van Gogh a Cobain: artistas que se mataron inspiran muestra sobre el suicidio masculino

Londres – Una exposición llamada ‘Líneas fallidas’ (Fault Lines) en Londres aborda la temática del suicidio masculino a través de doce cuadros al óleo de artistas que se quitaron la vida, desde Van Gogh y Hemingway hasta Kurt Cobain y Keith Flint, pasando por Alexander McQueen y Robin Williams.

Damien McGinley, el creador de esta muestra que se podrá visitar hasta el 17 de abril en el Centro Cultural Irlandés de Londres, explicó a EFE que el objetivo principal es «fomentar el diálogo sobre la salud mental masculina».

En general, según McGinley, los hombres no son muy buenos a la hora de expresarse y comunicarse y si hay problemas de salud mental «siempre los tratan como una enfermedad e intentan dejarlos de lado. Esa es la raíz del problema».

Los artistas reflejados en la muestra son: Alexander McQueen, Chris Cornell, Elliott Smith, Ernest Hemingway, Hunter S. Thompson, Ian Curtis, Keith Flint, Kurt Cobain, Michael Hutchence, Robin Williams, Vicent van Gogh y Darren Sutherland.

Los doce cuadros responden al mismo patrón: de cerca las imágenes parecen códigos de barras, anónimas y abstractas. Sin embargo, al retroceder un paso, las líneas se transforman en rostros humanos perfectamente reconocibles, unidos por la tragedia del suicidio.

McGinley destaca que primero prepara el lienzo con los tonos que considera más representativos para cada personaje y después ya construye la composición, la dibuja y va aplicando la pintura capa por capa.

Para llevar a cabo esta muestra colaboró el Centro Cultural Irlandés de Londres, lugar donde se exponen las pinturas. A la iniciativa se sumó la fundación de Salud Mental de Hammersmith, Fulham, Ealing y Hounslow con el objetivo de apoyar en la prevención del suicidio masculino.

Nicholas Smith, director de comunicación de la fundación de Salud Mental de Hammersmith, Fulham, Ealing y Hounslow, subrayó a EFE que «estas obras se pueden comprar como una edición especial y limitada» y el dinero recaudado irá destinado a la fundación.

Música para concienciar

La exposición tiene además una vertiente musical en los pasillos del centro comercial de Hammersmith. Allí, el joven cantante, guitarrista y pianista Max Mayer interpreta canciones relacionadas con esa temática con el objetivo de concienciar a la población.

Además, junto a cada pintura se encuentra un código QR que enlaza directamente con una lista de canciones relacionada con cada una de las personas reflejadas en las imágenes. Se invita al público a ponerse los auriculares y escuchar alguna de las canciones propuestas mientras contempla cada retrato. EFE