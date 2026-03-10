De ‘Un mundo para Julius’ a ‘Dándole pena a la tristeza’, los obras esenciales de Bryce

Lima – El escritor Alfredo Bryce Echenique, quien falleció este martes en Lima a los 87 años, fue a lo largo de más de cinco décadas autor de novelas, cuentos, ensayos y memorias, que llevaron a que se le considere uno de los grandes escritores peruanos y latinoamericanos contemporáneos.

Entre sus obras esenciales se pueden mencionar las siguientes:

1.- Huerto Cerrado: un conjunto de 12 relatos con el que inició su carrera literaria al obtener en 1968 una mención honrosa en el concurso Casa de las Américas, de Cuba, lo que le dio notoriedad al entonces joven escritor.

En estos cuentos se comienza a vislumbrar el estilo narrativo confesional e intimista de Bryce, con una prosa cargada de humor y melancolía, que harían célebres y reconocibles sus narraciones.

2. Un mundo para Julius: publicada en 1970 y considerada la novela fundacional del ‘universo Bryce’, es una de las obras más importantes de la narrativa peruana, con la que el autor ganó el Premio Nacional de Literatura de su país en 1972.

En esta novela, Bryce relata la infancia de Julius, un niño solitario de una familia aristocrática peruana que contempla con sensibilidad y lleno de interrogantes el contraste entre su mundo cargado de privilegios y el de los empleados que lo rodean.

La novela fue llevada al cine en 2021 en una adaptación realizada por la directora peruana Rossana Díaz Costa.

3. La vida exagerada de Martín Romaña: Una novela de gran extensión publicada en 1981 por Bryce como parte del díptico ‘Cuaderno de navegación en un sillón Voltaire’, que completa ‘El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz’, que es considerada por muchos como la obra más destacada del escritor peruano.

Narra las venturas y desventuras, amorosas, intelectuales y políticas, del joven escritor peruano Martín Romaña en París antes y durante los sucesos de Mayo del 68.

4. Permiso para vivir. El primer tomo de las ‘antimemorias’ que publicó el autor en 1993, a la usanza del escritor y político francés André Malraux, con recuerdos, confesiones y relatos personales también cargados de humor, ironía y nostalgia.

Esta obra fue seguida por los tomos ‘Permiso para sentir’, de 2005, y ‘Permiso para retirarme’, con el que Bryce dio por cerrada su carrera literaria, en 2019.

5. Reo de nocturnidad. Con esta novela, de 1997, Bryce ganó el Premio Nacional de Narrativa de España de 1998, un año antes de tomar la decisión de regresar de manera definitiva a residir en su país.

Es una historia que narra las aventuras y desventuras del profesor universitario peruano Max Gutiérrez, quien vive en la ciudad francesa de Montpellier, mientras padece de un insomnio crónico

6. El huerto de mi amada. Una novela publicada en 2002 con la que Bryce ganó el Premio Planeta de ese año, en la que narra el romance de un joven limeño, Carlitos Alegre, con Natalia de Larrea, una mujer limeña divorciada, de mayor edad.

La editorial destacó la capacidad del autor para trasladar la oralidad al lenguaje escrito, así como su humor tierno e irónico, los sellos característicos del estilo del escritor peruano, que convierten esta en una «historia inolvidable».

7. Dándole pena a la tristeza. La última novela publicada por Bryce Echenique, en 2012, que relata la decadencia de una familia aristocrática limeña con el estilo peculiar del autor.

Durante muchos años, Bryce anunció que tenía en mente escribir una obra con ese título, basado en el recuerdo de una de las empleadas de su casa, la mama Rosa, quien en una ocasión en la que le preguntó cómo estaba, le respondió: «Aquí pues niño Alfredo, dándole pena a la tristeza». JS