De seis a ocho pacientes con derrame cerebral ingresan a diario al Hospital Escuela

Tegucigalpa – Entre seis y ocho pacientes con accidentes cerebrovasculares (ACV), conocidos comúnmente como derrame cerebral, llegan a diario al Hospital Escuela, convirtiéndose en una de las principales causas de atención en el área de neurología del país, debido a las graves secuelas que esta condición deja en los pacientes.

El neurólogo del Hospital Escuela, Harlis Estrada, explicó que la atención se divide en dos grandes grupos: los pacientes que ingresan por emergencia y aquellos que ya se encuentran en control y seguimiento por el servicio de neurología.

“En el área de emergencia atendemos entre seis y ocho pacientes diariamente. Estos casos son más comunes en hombres, especialmente entre los 50 y 60 años. Sin embargo, después de los 65 años la incidencia se equipara entre hombres y mujeres, aunque sigue siendo mayor en el sexo masculino”, detalló el especialista.

Estrada también señaló que los accidentes de tránsito influyen de manera significativa en la demanda de atención neurológica, ya que muchos pacientes presentan hemorragias cerebrales, convulsiones y cefaleas crónicas como consecuencia de traumas craneales sufridos en estos percances.

Asimismo, indicó que existen otros factores de riesgo importantes, especialmente en personas mayores de 40 años, como la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol elevado, la obesidad y el sedentarismo, condiciones que aumentan considerablemente la probabilidad de sufrir un derrame cerebral.

El especialista hizo un llamado a la población a mantener estilos de vida saludables, realizar controles médicos periódicos y atender de forma oportuna los síntomas neurológicos, ya que una intervención temprana puede marcar la diferencia entre la recuperación y secuelas permanentes. LB