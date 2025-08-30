De mi Tierra: 17 años de impacto sostenible en la agricultura hondureña junto a La Colonia, Banco Ficohsa y Funder

Tegucigalpa- El mes de agosto ha marcado un capítulo trascendental en la historia de Supermercados La Colonia: celebramos 50 años siendo parte de la vida de los hondureños y, hoy, honramos los 17 años de nuestro programa De mi Tierra, una iniciativa de responsabilidad social empresarial que ha sembrado esperanza y transformado los sueños de miles de familias agricultoras en realidades tangibles.

La historia de “De mi Tierra”, inició en 2008, bajo la alianza estratégica entre Supermercados La Colonia, Banco Ficohsa y Funder. Dicho programa se consolidó como una iniciativa que abrió las puertas del mercado formal a pequeños y medianos productores rurales, brindándoles acceso a financiamiento, asistencia técnica y un espacio seguro para comercializar sus cosechas.

Hoy, 17 años después, el programa sigue siendo referente nacional en desarrollo agrícola: apoyando a más de 1,241 productores, logrando fortalecer sus capacidades, aumentar sus ingresos y convertirse en líderes de sus comunidades. Esto se traduce en más de 32,000 empleos generados en 100 comunidades de 12 departamentos del país.

“Conmemorar 50 años de trayectoria y 17 años de De mi Tierra representa para Supermercados La Colonia la consolidación de un modelo de empresa socialmente responsable, que promueve el desarrollo sostenible del país. Este programa evidencia cómo la articulación entre sector privado, sector financiero y productores locales puede generar impacto positivo, transformar comunidades y garantizar oportunidades de crecimiento para miles de familias hondureñas”, afirmó Leonel Giannini, presidente ejecutivo de Supermercados La Colonia.

Por su parte, Omar Meza, gerente de fideicomiso de Banco Ficohsa, destacó: “A lo largo de estos años hemos destinado más de 234 millones de lempiras en financiamiento, otorgando 3,015 créditos, una inversión que se traduce en progreso para nuestros productores y en bienestar para muchos hondureños. Nos enorgullece estar presentes en 12 departamentos del país con una oferta que supera los 40 productos, fortaleciendo la economía local y el desarrollo agrícola nacional”.

“Desde la asistencia técnica de Funder, se impulsa mucho más que conocimiento: se siembran valores, se cultiva esperanza y se protege la tierra que alimenta a miles de familias hondureñas. Gracias a prácticas agrícolas sostenibles, se cuidan los recursos naturales y se asegura que cada alimento que llega a la mesa tenga detrás una historia de compromiso y amor por el campo. Con más de 106 millones de libras producidas, es un reflejo del esfuerzo y la dedicación de nuestros productores”, manifestó Miguel Ángel Bonilla, director ejecutivo de Funder

De mi Tierra continúa abriendo un abanico de grandes oportunidades para sus productores, fortaleciendo la economía de los municipios del país. En 17 años se ha ampliado el programa agrícola a 40 productos vegetales, incluyendo cebollín, chile de colores, escarola amarilla, zuchini, berenjena, brócoli, coliflor, culantro castilla, espinaca, lechuga de cabeza, pataste, remolacha, zapallo, entre otros. Permitiendo reducir en un 86.5 % la importación de frutas y vegetales al país.

Supermercados La Colonia, Banco Ficohsa y Funder reafirman con orgullo su promesa de seguir caminando junto a los agricultores hondureños, verdaderos héroes que con sus manos siembran vida y esperanza para todo el país. Durante 17 años, De mi Tierra ha sido la prueba de que cuando los hondureños se unen, los sueños germinan y las comunidades florecen. Hoy, la visión es más clara que nunca: seguir inspirando, creciendo y construyendo un futuro donde cada cosecha sea sinónimo de dignidad, prosperidad y esperanza compartida. IR