De los fiordos islandeses al Madrid del arte: doce novelas negras para leer en agosto

Madrid – De la Islandia más salvaje a un idílico vecindario inglés y de la Italia fascista al Madrid actual de museos y embajadas, estas son doce novelas negras y sagas detectivescas para leer este agosto.

‘Huellas en los fiordos’, Satu Rämö (Salamandra)

Primera entrega de la serie Hildur, que ha vendido cerca de un millón y medio de ejemplares en todo el mundo. La obra inaugura el llamado ‘nordic blue’, nueva corriente del ‘noir’ escandinavo que combina intriga y tensión con un enfoque más emocional y transcurre en los remotos fiordos del oeste de Islandia, donde hay una sola inspectora de policía.

‘El llanto de los muertos’, Camila Läckberg (Planeta)

La autora de novela negra más leída de Europa -ha vendido más de 40 millones de ejemplares- firma una nueva entrega de la serie ‘Los crímenes de Fjällbacka’, aunque en este caso habrá que esperar hasta el 26 de agosto, fecha prevista para su lanzamiento. ‘El llanto de los muertos’ aborda cuestiones como la salud mental, la maternidad, el envejecimiento y la violencia estructural.

‘Jaque a la reina’, Lena Sundström y Jens Mikkelsen (Destino)

Tras más de dos décadas dedicados al periodismo, Lena Sundström y Jens Mikkelsen han triunfado en Suecia con este ‘thriller’ que reivindica el periodismo de investigación frente a la corrupción y el racismo. La novela transcurre en la multicultural ciudad de Malmö y entronca con el ‘nordic noir’, que le busca las costuras a la aparentemente idílica sociedad sueca.

‘La cámara de las maravillas’, María Oruña (Plaza & Janés)

María Oruña se adentra en el mundo del arte y el coleccionismo privado en este ‘thriller’ ambientado en el Madrid actual, una intriga que se plantea a partir del robo de unas joyas que arrastran un conflicto diplomático con Francia. La pregunta de fondo: ¿qué ocurre cuando el valor artístico se mezcla con el poder, el dinero y la reputación?

‘Mentira’, Juan Gómez Jurado (Ediciones B)

Tras vender 4,5 millones de ejemplares con la saga de ‘Reina Roja’, Juan Gómez Jurado plantea un nuevo universo, el de una mujer llamada Eva Ramos que se define como «mentirosa profesional» y trabaja solucionando problemas no precisamente legales. La novela transita por distintos subgéneros y se mantiene fiel al estilo adictivo del autor.

‘Antes de que todo cambie’, Manel Loureiro (Planeta)

Un hombre al límite acepta ejecutar un atentado imposible contra los principales líderes de la Unión Europea reunidos en la isla gallega de A Toxa. A partir de ahí, Loureiro construye una carrera contrarreloj. El protagonista es un exagente del CNI marcado por el asesinato de su hijo, que se mueve entre la sed de venganza y los límites de su propia moral.

‘La reina que surgió del frío’, S.J. Bennett (Salamandra)

La reina Isabel II de Inglaterra convertida en detective privado. Bennett firma una nueva entrega de esta exitosa serie, que ha vendido más de 300.000 ejemplares en 23 países desde que se publicó la primera, ‘El nudo Windsor’ (2021). Es 1961 y en plena Guerra Fría, Isabel II viaja en el tren real rumbo a Italia para una visita oficial cuando una de sus damas de compañía presencia un asesinato por la ventanilla.

‘Los vecinos de enfrente’, Nicole Trope (Suma de Letras)

A rebufo del éxito de Freida McFadden llega esta novela que transcurre en un vecindario idílico, de jardines cuidados y casas impecables. Una familia aparentemente normal empieza a despertar interrogantes de sus vecinos y sospechas sobre lo que ocurre dentro de su casa. La trama transcurre a lo largo de una jornada con un calor sofocante y se construye desde distintos puntos de vista.

‘El secreto de la niñera’, Sidonie Bonnec (NdeNovela)

También en la onda McFadden esta novela de suspense psicológico, un éxito de ventas en Francia y que firma una conocida presentadora de televisión. La protagonista es una joven que, tras el bachillerato y para salir del ambiente claustrofóbico de su pueblo, se va de ‘au pair’ a Inglaterra, con una familia que parece ideal pero le va sumiendo en una espiral de terror.

‘Las verdades rotas’, Alessandro Robecchi (Altamarea)

De un autor de culto del género policíaco en Italia, con un punto de humor negro y de thriller histórico. Un director de cine, ya anciano, decide volver a ponerse detrás de la cámara para rodar una película sobre el pionero de la novela negra italiana, Augusto de Angelis, considerado por el fascismo enemigo del régimen y cuya muerte quedó sin resolver. Cuando empieza a preparar el guion, su vecina es asesinada. EFE