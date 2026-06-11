De los 80,824 del Azteca a los 43,036 de Toronto: así es el aforo de estadios del Mundial

Chicago (EEUU) – De los 80,824 del estadio Azteca, sede este jueves del partido inaugural, a los 43,036 del Estadio de Toronto, la FIFA hizo oficial este jueves los aforos de los teatros de un Mundial que, por primera vez con 104 partidos, cuarenta más que los de 2022, apunta a batir su récord de asistencia.

El MetLife Stadium de Nueva Jersey, sede de la final, es el segundo estadio más grande en albergar partidos del Mundial, con un total de 80.663 asientos.

Le siguen los estadios de Dallas (70,649) y de Los Ángeles (70,492).

«Tras una demanda global sin precedentes, todo apunta a que, en la edición de este año, se superará el récord de asistencia de 3.5 millones establecido en la Copa Mundial de la FIFA de 1994, reflejo de la magnitud y del impulso que ha tomado el primer Mundial con 48 selecciones», aseguró la FIFA.

El Mundial de 2026 contará con un total de 104 partidos, que comenzarán este jueves con el México-Sudáfrica de Ciudad de México y concluirá el 19 de julio en Nueva Jersey con la final.

– Aforo oficial de los estadios:

Estadio Ciudad de México: 80,824

Estadio Nueva York Nueva Jersey: 80,663

Estadio Dallas: 70,649

Estadio Los Ángeles: 70,492

Estadio Kansas City: 69,045

Estadio Filadelfia: 68,324

Estadio Atlanta: 68.239

Estadio Seattle: 66,925

Estadio Miami: 64,478

Estadio Boston: 64,146

Estadio BC Place de Vancouver: 52,497

Estadio Monterrey: 51,243

Estadio Guadalajara: 45,664

Estadio Toronto: 43,036. EFE