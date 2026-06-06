De los 68 goles de Oyarzabal, Ferran y Borja Iglesias a los 130 de Kane, Watkins y Toney

Redacción deportes- Mikel Oyarzabal, Ferran Torres y Borja Iglesias, los tres delanteros de la lista de España para el Mundial 2026, se responsabilizan del gol en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, tras 68 tantos entre los tres en esta temporada, lejos de los 130 de los ingleses Harry Kane, Iván Toney y Ollie Watkins, referentes únicos entre los grandes equipos hacia el torneo.

El titular con España es Oyarzabal, el máximo goleador de la era Luis de la Fuente, con 18 goles en ese periodo. Ha marcado ocho dianas en sus últimos siete encuentros con la selección. También sumó 18 en 40 encuentros con su club, la Real Sociedad, en este ejercicio. Un total de 26 goles en 47 partidos. Una media de un gol cada 1,8 choques en esta campaña entre su equipo y el combinado nacional.

Ferran Torres, el máximo anotador nacional de LaLiga EA Sports española con el Barcelona, igualado con su compañero Lamine Yamal, ha anotado 21 goles en 49 partidos con el conjunto azulgrana más tres en los últimos siete duelos con España. Son 24 aciertos en 56 actuaciones. Un gol cada 2,33 partidos.

Menos producción que Oyarzabal, como también le ocurre a Borja Iglesias, con 18 tantos en 55 partidos entre su club, el Celta, y la selección, para una media de un gol cada tres choques.

Entre los tres son 68 goles en 150 partidos. un gol cada 2,20 encuentros. Es la tarjeta que presentan los delanteros de España en el Mundial 2026, distantes de las impresionantes cifras de los arietes de Inglaterra, liderados por el fenomenal Harry Kane, pura pegada y muchísimo más. Un delantero total con 66 goles en 56 duelos.

Una barbaridad de números del histórico goleador inglés que también rebasa registros a toda velocidad con el Bayern Múnich y que se propone ir más allá en el Mundial 2026 con Inglaterra, que también ha citado como delanteros a Ivan Toney, en Arabia Saudí con el Al Ahli, con 42 goles en 49 partidos entre su club y su selección, y Ollie Watkins, del Aston Villa, con 22 en 57 apariciones sobre el terreno de juego.

Entre los tres, comparativamente con los tres atacantes españoles, son 130 goles en 162 partidos. Su media es de un gol casi cada encuentro (1,24). Entre los equipos más favoritos del torneo tampoco hay comparación, con el aspecto decisivo de Harry Kane, el goleador de los goleadores.

La Argentina de Messi, la Francia de Mbappé y la Noruega de Haaland

La más cercana es Argentina. Condicionada por la diferencia de encuentros jugados por Lionel Messi, por la distintas fechas que maneja la temporada de la MLS estadounidense (13 en 16 partidos con el Inter Miami más cuatro en cinco duelos con Argentina), la Albiceleste tiene peor balance que Inglaterra, pero mejora a Francia, Noruega o España, con los 21 goles en 54 choques de Julián Alvarez y los 26 en 46 de Lautaro Martínez, en el Atlético de Madrid y el Inter, aparte de la selección, respectivamente, en la presente temporada, además de la aportación de Messi.

Son 64 goles en total entre los tres en 111 partidos. La media de un gol cada 1,73 choques, también mejor que la de tres atacantes llamados por Carlo Ancelotti para Brasil, que anotan un gol cada 2,07 encuentros si se contabilizan los números en esta campaña de Neymar (6 goles en 15 duelos), Vinicius (24 en 60) e Igor Thiago (27 en 43) para 57 goles en 118 partidos.

En cuanto al ataque de Francia, Kylian Mbappé, con 48 tantos en 57 partidos entre el Real Madrid y su selección en este curso antes del Mundial; Marcus Thuram, con 19 en 48 choques, y Ousmane Dembele, el vigente Balón de Oro, con 20 aciertos en 42 compromisos en este ejercicio, cuentan 81 goles en 147 partidos. Uno cada 1,81 encuentros. También es mejor que España. Y peor que Inglaterra y Argentina.

Noruega tampoco llega a la altura de Inglaterra, pero sí rebasa a España en la producción de sus tres delanteros entre su club y selección esta campaña, con Erling Haaland (51 goles en 58 partidos), Alexander Sorloth (22 en 62) y Jurgen Strand Larsen (13 en 54).

Un total de 86 en 167 duelos entre los tres. Es 1,94 encuentros por gol, ligeramente inferior a Portugal (1,93, con 77 dianas en 149 encuentros) si se cuentan su tres delanteros más visibles de la lista en este curso entre sus clubes y la selección: Cristiano Ronaldo (35 en 42), Joao Félix (29 en 54) y Gonçalo Ramos (13 en 53). Los dos primeros, con el Al Nassr, y el tercero, con el París Saint-Germain. EFE/ir