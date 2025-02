De lo que deberían hablar

Julio Raudales

Vale la pena preguntarse si quienes pretenden gobernar este país a partir de enero próximo, tienen al menos una idea mínima del reto que enfrentarán.

La sociedad hondureña discurre de manera inveterada entre la pobreza y la inseguridad. Todo es incierto y esquivo aquí. Nada parece señalar un horizonte y quienes deberían estar trabajando para buscar una salida, utilizan su tiempo en la banalidad del chascarrillo alegre y la cancioncita fútil.

Pero hay que hacer algo. Alguien tiene que poner los puntos sobre las íes. ¡Pero hacerlo en serio! Porque prometer con ligereza, sin saber de dónde vienen los recursos y sin una verdadera determinación de que las cosas cambien -esto implica hacer sacrificios que tendrán un costo político- es muy sencillo y todos hacen lo mismo.

Así que habrá que señalar al menos cuatro cosas que deben hacerse a partir del 28 de enero, si es que alguien tiene un interés genuino en que las cosas mejoren.

Lo primero es la acción sobre el territorio. Nuestro país está asolado y, si hay algo que debería hacer un político responsable, es garantizar su soberanía, esto es, asegurar la sostenibilidad ambiental, el uso adecuado de sus recursos, de manera que su potencial mejore la calidad de vida de la población y, algo fundamental, garantizar los derechos de propiedad de la tierra y demás fuentes de riqueza para el país, de manera que se elimine la conflictividad actual.

No hay en todo el istmo centroamericano, un territorio con mayor potencial productivo que el hondureño. Mas de 650 kilómetros de franja marítima, costas en los dos océanos más grandes y ricos del planeta; 25 cuencas hidrográficas mayores que le dan el potencial hídrico más importante de la región mesoamericana. ¿Cómo es que tenemos tantos problemas de abastecimiento de agua? ¿Por qué es tan limitada la producción agrícola y ganadera del país? Sin embargo, nadie propone nada al respecto.

Lo segundo es la gobernanza fiscal. El país tiene un desbalance ancestral en su gasto público. Hay que empezar por ahí. No enfrentar este problema es condenar al país a continuar hundido. El gobierno central se gasta 25% del PIB cada año y solo produce servicios equivalentes a un 6% de la producción, ergo, hay un 19% -que en 2024 equivalió a unos 200 mil millones de lempiras- se desperdiciaron. Es como si los hubiesen tirado al mar.

En otras palabras, no es coherente hablar de “justicia tributaria” si los políticos no comienzan por aprender que el gobierno no está para gastar más, sino para hacerlo mejor. Esto no contraviene la necesidad de mejorar el sistema tributario para hacerlo más sencillo y justo. Que todos paguemos impuestos, está bien, pero solo lo necesario, porque lo más importante es dar incentivos a la gente para que busque el bienestar por su cuenta. “Tanto mercado como sea posible, solo el estado que sea necesario.”

Lo tercero es modernizar el estado. Un “slogan” rayano en lo redundante sí. Todos hablan de un estado moderno, pero nadie hace nada porque las cosas cambien. Las leyes del país incentivan, en vez de desestimular la corrupción, intentar abrir una empresa, por pequeña que sea, es un albur y el servicio civil es inexistente. ¿Quién quiere pagar el costo político de una reforma que garantice un estado eficaz?

Por último, nadie habla de competitividad en campaña. ¡Pero de verdad! Diciendo qué cosas es necesario hacer, porque ya de promesas vacuas estamos cansados. Nuestra moneda sobrevalorada no invita a los inversionistas a traer sus dólares y solo nos garantiza que la preferencia por consumir bienes importados seguirá creciendo y no habrá manera de conseguir la anhelada prosperidad.

¿Quién está hablando de acceso a tecnología en las escuelas, de una verdadera reforma educativa que nos ponga al día con los retos del siglo 21? ¡Pero en serio! ¿A qué sector le quitaremos presupuesto para priorizar educación y salud? ¿Cuántas oficinas gubernamentales inútiles cerraremos? ¿Será que los políticos les dicen a sus activistas que reducirán el aparato estatal? ¿O van a continuar prometiendo miel sobre hojuelas sin entender de veras de qué va la cosa?