De las deportaciones masivas al arresto de Maduro: el primer año de Trump en 10 momentos

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple este martes un año desde su regreso a la Casa Blanca, un periodo de doce meses marcado por una profunda alteración del orden internacional y por la aplicación de una política migratoria de línea dura, que ha suscitado una oleada de protestas sociales.

Estos son los diez momentos que definen este primer año de su segundo mandato:

1.- La investidura

Trump fue investido para un segundo mandato el 20 de enero de 2025 en una ceremonia en Washington que se celebró bajo techo debido a las gélidas temperaturas y en la que proclamó el inicio de la «era dorada» de Estados Unidos.

Ese mismo día firmó una batería de decretos que marcaron el tono de su Gobierno, entre ellos el indulto a los participantes en el asalto al Capitolio de 2021 y la derogación de varias políticas de su antecesor, el demócrata Joe Biden.

2.- La discusión con Zelenski

La discusión que Trump mantuvo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el 28 de febrero de 2025 ante las cámaras en el Despacho Oval evidenció la ruptura del apoyo incondicional que EE.UU. había brindado a Ucrania en los últimos años.

El republicano protagonizó, en cambio, un acercamiento al presidente ruso, Vladímir Putin, a quien recibió el 15 de agosto en Alaska, aunque hasta ahora no ha logrado poner fin a la guerra que prometió resolver en 24 horas.

3.- Las deportaciones masivas

Trump llegó al poder con la promesa de frenar la inmigración, cerrar la frontera y ejecutar deportaciones masivas, una política que puso en marcha el 15 de marzo de 2025 al invocar una ley de guerra firmada en 1798 para expulsar a más de 200 venezolanos a El Salvador, acusados de pertenecer a organizaciones criminales.

El caso de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado pese a contar con una orden judicial que lo protegía, se convirtió en un símbolo de la oposición a estas medidas, que han provocado protestas en numerosas ciudades del país.

4.- La guerra arancelaria

Trump bautizó como el «Día de la Liberación» el 4 de abril de 2025, fecha en la que anunció una batería de aranceles contra buena parte del mundo, incluidos los principales socios comerciales de Estados Unidos, con el argumento de fortalecer la industria y la seguridad nacionales.

Las medidas sacudieron los mercados financieros y la Casa Blanca comenzó a negociar ciertas exenciones con varios países para intentar evitar un aumento de la inflación en Estados Unidos.

5.- La ruptura con Elon Musk

Trump forjó una estrecha relación con el magnate Elon Musk, a quien encargó liderar el despido de miles de empleados federales y el cierre de entidades históricas como la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), pero la alianza se rompió por discrepancias sobre la ley de recortes fiscales y una creciente lucha de egos.

Ambos protagonizaron una amarga disputa pública el 5 de junio de 2025, en la que el presidente republicano amenazó con retirar contratos gubernamentales a empresas vinculadas a Musk.

6.- El bombardeo sobre Irán

Estados Unidos bombardeó el 22 de junio de 2025 tres instalaciones nucleares de Irán con el objetivo de dañar su programa atómico y retrasar la capacidad de la República Islámica para desarrollar una bomba nuclear.

El ataque, que se produjo tras una serie de bombardeos israelíes, puso fin a las negociaciones entre Washington y Teherán para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

7.- El alto el fuego en Gaza

Trump logró un acuerdo de alto el fuego y de liberación de rehenes en la Franja de Gaza, firmado el 9 de octubre de 2025 en Egipto, que prevé la formación de un gobierno para el enclave bajo la supervisión directa del propio líder estadounidense.

Pese al acuerdo, los ataques israelíes posteriores han causado la muerte de cientos de palestinos; Hamás aún no ha localizado ni entregado los restos de uno de los rehenes, y la ayuda humanitaria continúa sin llegar en las cantidades necesarias.

8.- La destrucción del Ala Este

Trump, antiguo magnate inmobiliario, quiso dejar su huella arquitectónica y ordenó la construcción de un gran salón de baile en la Casa Blanca, lo que llevó a la demolición de la histórica Ala Este el 20 de octubre de 2025.

Además, el presidente ha incorporado remates dorados al Despacho Oval, pavimentado el jardín de rosas, rebautizado con su apellido el Centro Kennedy de las Artes Escénicas y proyecta la construcción de un gran arco de triunfo en la capital.

9.- La publicación de los papeles de Epstein

Presionado por sectores de su propio partido, Trump firmó el 19 de noviembre de 2025 una ley, respaldada tanto por republicanos como por demócratas, que obliga al Gobierno a hacer públicos los documentos de la investigación sobre el pederasta Jeffrey Epstein, fallecido en prisión en 2019.

No existen indicios delictivos que vinculen a Trump, quien mantuvo una relación de amistad con Epstein años atrás; sin embargo, sus evasivas sobre el asunto abrieron una brecha con los sectores más radicales de su base electoral.

10.- El arresto de Maduro

Tras meses de presión militar y amenazas sobre Venezuela, Estados Unidos lanzó una operación el 3 de enero de 2026 que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Desde entonces, Trump ha estrechado relaciones con el nuevo Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, mientras ha marginado del proceso de transición a la líder opositora María Corina Machado, quien incluso le entregó su medalla del Nobel de la Paz como gesto de acercamiento. EFE