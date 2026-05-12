De las amenazas al silencio, la historia infausta del ambientalista Juan López

Tegucigalpa – A Juan Antonio López lo amenazaron antes de matarlo. No fue un crimen repentino ni un hecho aislado. Fue, más bien, la crónica de una muerte prevista que se fue tejiendo con meses de anticipación, entre denuncias, advertencias ignoradas, medidas incumplidas y un entorno cada vez más hostil para quien decidió alzar la voz contra los depredadores del ambiente.

Proceso Digital esboza a continuación una línea de tiempo sobre los hechos que marcaron los momentos antes y el después del asesinato de Juan López ocurrido hace 605 días y que este martes 12.05.26. derivó en la captura del principal sospechoso del espinoso crimen.

En octubre de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), le otorgó medidas cautelares. El organismo internacional había recibido denuncias claras en torno a que hombres armados lo seguían, lo vigilaban, lo intimidaban. López no estaba solo en esa lista; junto a él, otros defensores del medioambiente también vivían bajo amenazas. Pero, como tantas veces ocurre, las medidas no lograron detener el miedo y tampoco la violencia.

El ambiente en Tocoa se volvió más tenso en septiembre de 2024. Un narcovideo sacudió el escenario político hondureño, en él aparecían figuras vinculadas al poder local reunidas con presuntos hampones y capos de la droga, hablando de financiamiento político para el Partido Libre. La indignación no tardó en crecer, y López actuó como siempre lo hizo al hablar de frente. El 12 de septiembre exigió públicamente la renuncia del entonces ‘todopoderoso’ alcalde, Adán Fúnez.

Aunque habían pasado 11 años desde que se grabó el video, su publicación estremeció los cimientos de la política hondureña y especialmente del partido en el poder –Libre–. Crecieron las demandas en contra de poderosos líderes políticos, pero nadie pudo contra Adán Fúnez.

(ARCHIVO), 13/09/2025.- Personas sostienen un cartel con la imagen del ambientalista hondureño Juan López durante una peregrinación este sábado, en Tegucigalpa (Honduras). En memoria de López, la Comisión Nacional de Ecología Integral celebró en la capital hondureña una ‘Peregrinación de la esperanza por la justicia ecológica’. EFE/Germán Reyes

Días después, lo silenciaron

Fue frente a una iglesia. Al tenor de la noche de aquel 14 de septiembre de 2024 y en un espacio que suele ser refugio y símbolo de paz. Allí cayó el querido ambientalista tocoeño, el regidor, el hombre incómodo para muchos incluso dentro de su propio partido. Su asesinato no sólo le arrebató la vida, también dejó una sensación de desprotección que caló hondo en la comunidad ambientalista.

Cuando el país celebraba sus 202 años de independencia patria, el sacerdote jesuita Carlos Orellana rompió el silencio y apuntó directamente hacia la figura del alcalde Fúnez como el presunto autor intelectual del suceso. Sus palabras encendieron aún más el debate y elevaron la presión sobre los operadores de justicia del país.

La indignación llegó hasta El Vaticano. El 22 de septiembre, el papa Francisco condenó el asesinato durante el rezo del Ángelus. No era solo un crimen local, también era un mensaje preocupante sobre el riesgo que enfrentan quienes defienden la tierra y los recursos naturales en América Latina.

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Las autoridades reaccionaron en medio de la presión social. El 25 de septiembre, fiscales y policías allanaron la vivienda del entonces alcalde. Días después, el 3 de octubre, capturaron a tres hombres señalados como autores materiales del crimen: Óscar Alexi Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía. Pero para muchos, aquello no era suficiente. Faltaban respuestas sobre quién había ordenado el asesinato.

El Padre Melo ha sido de los que más ha reclamado por la muerte de Juan López.

La ‘vox populi’ siempre apuntó al alcalde Adán Fúnez de estar detrás del crimen que conmocionó a toda Honduras. La justicia no lo alcanzó en la gestión del Fiscal General Johel Zelaya, de filiación del Partido Libre, el mismo del poderoso edil tocoeño.

El caso avanzó lentamente. El 8 de enero de 2026, los acusados fueron enviados a juicio oral que se verificará del 15 al 26 de junio de este 2026. Y aunque el proceso sigue su curso, la sensación de justicia incompleta persiste en Tocoa, donde el nombre de Juan López continúa presente en conversaciones, misas, vigilias y reclamos públicos.

El caso volvió a la palestra este martes 12.05.2026. con la captura del exalcalde Fúnez y los ciudadanos Héctor Eduardo Méndez y Juan Ángel Ramón Gallegos. La Policía asegura que los tres forman parte del grupo que ordenó la muerte de Juan López. PD