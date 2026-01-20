De la noche a la mañana retiran las vallas con que Redondo cercó el Congreso y sus alrededores 

Tegucigalpa – En un giro inesperado, las vallas metálicas que el diputado Luis Redondo ordenó instalar en los bajos del Congreso Nacional y la plaza La Merced fueron retiradas durante la madrugada de este martes, liberando el espacio público a escasos dos días de la instalación del nuevo pleno legislativo.

Testimonios de los trabajadores responsables de su colocación confirman que la orden inicial provino de Redondo, con el explícito propósito de restringir el acceso al perímetro legislativo ante la juramentación de la nueva directiva provisional, prevista por ley constitucional para este miércoles.

Aunque no se ha precisado si fue la Policía Nacional o las fuerzas militares las que ejecutaron el retiro, ambas instituciones mantienen un despliegue de seguridad en los alrededores del Palacio Legislativo.

#VIDEO 🎥Retiran vallas colocadas en plaza la Merced que tenían la intención de evitar el paso a hacia el Congreso Nacional. pic.twitter.com/C2rSZVYvgF — Proceso Digital (@ProcesoDigital) January 20, 2026

A solo un día de que los diputados y alcaldes electos retiren sus credenciales en el Consejo Nacional Electoral (CNE), las provocaciones de Redondo y el sector oficialista residual han sembrado zozobra en el delicado proceso de traspaso de poderes.

La noche del lunes, Redondo volvió a exigir al CNE un reconteo de voto por voto del proceso electoral –una demanda rechazada por diversos sectores y que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ha admitido en al menos media docena de recursos de amparo en su contra.

La nueva legislatura se instala formalmente el 25 de enero, y el 27 asume la Presidencia de la República el conservador Nasry Asfura, aunque mañana miércoles 21 deberá elegir su directiva provisional. (PD)