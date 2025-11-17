De la Fuente tiene a todos disponibles tras desconvocar a Huijsen y recuperar a Unai

Sevilla.- El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, aseguró que tiene a todos los jugadores disponibles para enfrentarse el martes en Sevilla a Turquía, en el último partido clasificatorio para el Mundial 2026, al haberse recuperado el portero Unai Simón de un golpe sufrido en Georgia y con la única salvedad de Dean Huijsen, desconvocado por unas molestias.

«Ahora mismo están todos los jugadores disponibles. Lo de Unai era un golpe, en las últimas horas ha evolucionado muy bien y no hay ningún problema. Salvo Dean (Huijsen), del que ya se ha comunicado que no podrá participar, el resto del grupo está perfectamente», explicó este lunes De la Fuente en la sala de prensa del Estadio La Cartuja.

Unai, guardameta del Athletic Club de Bilbao, fue titular el sábado en la victoria por 0-4 ante Georgia y se le vio cojeando al final del encuentro en Tiflis, después de que recibiera un pisotón en el pie derecho, por lo que, en principio, era duda para el choque contra Turquía, aunque el seleccionador nacional la ha despejado.

En el caso de Huijsen, que ya fue baja frente a Georgia, el central del Real Madrid fue desconvocado en la noche del domingo por un leve problema muscular, con lo que no podrá estar para recibir al combinado turco en La Cartuja en el último partido de clasificación de España para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

El joven defensa fue sometido en Tifllis a una prueba médica que no mostró lesión, pero con la clasificación de la selección sellada de forma virtual al Mundial 2026, Luis de la Fuente no ha querido arriesgar con él y Huijsen ha regresado desde Sevilla a Madrid. Por ello, la convocatoria de España queda reducida a 25 jugadores. EFE/ir