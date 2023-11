De la Fuente: «Podemos mejorar en todo»

Las Rozas (Madrid).– Luis de la Fuente reconoció que no ha negociado aún la renovación de su contrato como seleccionador con la Federación Española, con fecha de finalización el próximo 30 de junio, en plena Eurocopa, y centrado en lo deportivo aumentó la exigencia a su grupo de jugadores al asegurar que pueden «mejorar en todo».

«Estoy donde quiero estar. Estoy feliz y siempre que corresponda hacer esa negociación, que ahora no el momento oportuno porque no hemos terminado el trabajo, cundo llegue el momento, si ambas partes estamos de acuerdo, felices, y si no, no pasa nada. Se cierra la puerta y hasta luego. Ya habrá momento de hablar», dijo sobre su situación como seleccionador.

«Termino el 30 de junio y hay tiempo todavía para ver como estamos en ese momento, ver si me tengo que venir para aquí o quedarme allí», añadió con ironía cuando fue preguntado por la extraña situación que se podría dar de acabar contrato con la selección en plena Eurocopa.

La mente de Luis de la Fuente está únicamente en los partidos ante Chipre y Georgia, en los que tras certificar la clasificación a la Eurocopa 2024, busca el liderato de grupo. Para ello pidió a sus jugadores seguir mejorando.

«Podemos mejorar en todo, cada día podemos ser un poquito mejores. El próximo objetivo es terminar la clasificación ganando los dos partidos ante Chipre y Georgia y siendo primeros de grupo. Cumplir con nuestra obligación, que es pelear por lo máximo», explicó.

«Si no analizamos la opción de mejorar, será difícil conseguir algo importante. Hay que mejorar en todo. A los jugadores siempre les doy la gracias por su gran trabajo pero les digo tras cada partido que se puede mejorar», agregó.

Con las novedades en la convocatoria de caras nuevas como Álex Remiro, Alejandro Grimaldo, Rodrigo Riquleme y Aleix García, el seleccionador valoró lo que aportarán al grupo.

«Es verdad que Grimaldo en el Leverkusen juega diferente, con otro sistema, pero se puede adaptar a distintas posiciones. Lo traemos como lateral izquierdo, es donde lo queremos utilizar, pero tiene otros registros y puede jugar por dentro. Nos ofrece muchas posibilidades», valoró.

«Conozco muy bien a Riqueleme de la sub-21 y está demostrando en el Atlético de Madrid que es un futbolista de un talento y unas condiciones fantásticas. Te puede rendir en varias posiciones. No apostamos solo por la gente joven, también por el talento para que lo ponga al servicio del equipo», añadió.

La ausencia de Aymeric Laporte, un fijo en las convocatorias de Luis de la Fuente, que permite el regreso de Íñigo Martínez, se debe a un corte en un pie, como desveló el seleccionador.

«Laporte tiene un problema en la planta del pie, le dieron puntos. Se los quitan la semana que viene y hemos estimado oportuno que descansara. Si fuera una final veríamos lo que hacíamos pero siempre priorizamos la salud de los futbolistas», apuntó.

En el lateral izquierdo, el técnico riojano revoluciona la demarcación prescindiendo de Alejandro Balde y Fran García para el regreso de José Luis Gayá y la entrada de Grimaldo. «Balde es uno más, a él y más ausentes les animo a que sigan trabajando más, sus clubes los necesitan y son buenos para la selección», señaló sin dar razones de su decisión técnica.

Tampoco entró en la convocatoria Pedri, la primera vez desde su llegada al cargo que podía citarlo al no estar lesionado. Explicó que le ve corto de rodaje, con pocos partidos en las piernas a un jugador que ya conoce tras compartir muchos momentos en las categorías inferiores de la selección.

«Poco puedo hablar de Pedri porque no está lesionado, ya está con su equipo y hablo de ellos cuando están lesionados que me ocupo de estar cerca. Es un futbolista recién salido de una lesión larga, sabemos quien es, lo conocemos perfectamente y contamos con él. Para todo es un súper clase. En la medida de que vaya estando mejor tendrá como siempre las puertas abiertas de la selección», reconoció.

Por último, valoró la gran temporada del Girona, líder de LaLiga EA Sports, que reconoció con la llamada por primera vez de Aleix García.

«Aquí no se regala nada a nadie. Aleix se lo ha ganado, está haciendo una temporada excepcional. El Girona va líder, enhorabuena al club y a Míchel que está haciendo un trabajo excepcional. Tiene una calidad fuera de toda duda y está en uno de sus mejores momentos futbolísticos», sentenció. EFE/ir