De la Fuente: «Lo mejor es el futuro que le queda a Lamine Yamal con nosotros»

Redacción deportes – El seleccionador de España de fútbol, Luis de la Fuente, esquivó este viernes las cuestiones relacionadas con Lamine Yamal, ausente ante Georgia y Turquía tras someterse a un tratamiento con el Barcelona el día que se iniciaba la concentración, y optó por mirar a su «futuro» con el equipo nacional.

«El futuro que le quede a Lamine con todos nosotros es la mejor de las noticias. Hay que pensar en el presente y el futuro. Y nuestro presente son los magníficos futbolistas que tenemos para intentar dejar casi sentenciada la clasificación al Mundial. Esa es nuestra única ocupación. Nada más», respondió cuando fue preguntado por cómo sucedieron los hechos para la desconvocatoria del barcelonista.

De la Fuente incluyó al Barcelona entre los clubes con los que la Federación española mantiene una buena comunicación, y admitió que tras el malentendido «todo es mejorable» con vistas a próximas convocatorias.

«Las relaciones con todos los clubes son maravillosas, todo es mejorable por todas las partes, pero lo que hay que mejorar es el rendimiento para ganar mañana. Lo estamos haciendo muy bien pero queremos la matrícula de honor para ser más potentes de cara a nuestro objetivo que es pelear por el Mundial», respondió en la segunda ocasión que fue preguntado por Lamine Yamal, poniendo el foco en lo deportivo.

España lidera el grupo E, con 12 puntos, tres más que Turquía (9), mientras que Georgia (3) y Bulgaria (0) completan la tabla. La Roja visitará el sábado 15 a Georgia y el martes 18 recibirá a Turquía en el cierre de la clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. EFE