De la Fuente: «Lamine Yamal soporta una presión mediática descomunal»

Las Rozas (Madrid).– Luis de la Fuente, seleccionador español, puso en valor lo que ya ha logrado Lamine Yamal con 18 años, su «gran madurez» y el sacrificio que añade a su talento para seguir creciendo como futbolista, y advirtió de que «soporta una presión mediática descomunal».

«Todo se lo ha ganado él. Hay que poner en valor a un chico que con 16 años ya jugaba en la selección absoluta. Soporta una presión mediática descomunal, tiene que trabajar muchísimo para poder estar al nivel de exigencia. Tiene que ser un ejemplo tanto dentro como fuera, está madurando y hay que ayudarle porque es muy joven», reflexionó.

«Tiene una gran madurez para tener 18 años, pero tiene que seguir creciendo y madurando. Es un proceso natural y estamos para ayudarle. Como futbolista es genial, con unas condiciones naturales y un talento fuera de lo normal. Sabe perfectamente que si el sacrificio y el esfuerzo no se unen a ese talento no podrá crecer. Él lo hace. Trabaja duro para ser cada día mejor. Es muy inteligente y capta las ideas muy rápidas. Como los genios», añadió en una entrevista con FIFA.

El seleccionador español puso en valor el regreso al grupo de dos capitanes como Dani Carvajal y Rodri Hernández, tras superar dos graves lesiones de rodilla que les han tenido prácticamente un año lejos de la selección.

«Tenemos muy interiorizado el concepto de familia. Llevamos muchos años juntos y es muy importante el sentimiento de grupo, de unión, de equipo con mayúsculas. Nos hace ser más fuertes. El peso específico de Rodrigo y Dani Carvajal es clave en el sentir de unión de este colectivo. Son muy importantes por su categoría humana y futbolística. Son los dos mejores jugadores del mundo en sus posiciones», destacó.

De la Fuente también puso en valor la figura de otro capitán como Álvaro Morata, del que defendió su continuidad en las convocatorias pese a que sus números no estén siendo positivos.

«Ante todo, esto va de personas y hay una relación personal que trasciende lo puramente deportivo y profesional. Coincide con que es un grandísimo jugador, que ha dado muchísimo al fútbol español y que da tanto dentro como fuera del terreno de juego. Ayuda a los jóvenes, a los menos jóvenes y siempre está a nuestra disposición con una actitud positiva. Todo suma. Es un futbolista muy importante y nos dará lo que necesita el equipo», defendió.

La selección española inicia el camino al Mundial 2026, en el que tiene mucha confianza de aspirar a repetir su única conquista en Sudáfrica 2010. Antes, debe superar una clasificación «compleja» para De la Fuente.

«Primero por la calidad y categoría de los rivales, por la época del año, septiembre, donde los jugadores están todavía en un proceso de adquirir forma y ritmo. Y empezamos con dos partidos fuera de casa, ante Bulgaria y Turquía, dos selecciones muy motivadas que saben que sus posibilidades clasificatorias pasan por cerrar los partidos en casa», advirtió.

De la Fuente enfocó ya el Mundial con optimismo. «La realidad es que el Mundial es algo que mirábamos ya desde hace tiempo de reojo. Es un objetivo muy claro. Si conseguimos el pase, el éxito radica en estar en disposición de conseguirlo. Ganar o no es lo que te da o quita la gloria y para mí no es lo más importante. Puedes perder una final siendo mucho mejor. La importancia es estar en disposición de sentirse capaz de conseguirlo y que los profesionales te valoren de esa manera», sentenció. EFE/ir