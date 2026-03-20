De la Fuente: «Es el momento para tener a cuatro porteros muy buenos»

Las Rozas (Madrid).- Luis de la Fuente, seleccionador español, aseguró tras convocar a cuatro porteros (Unai Simón, David Raya, Alex Remiro y Joan García) para los amistosos ante Serbia y Egipto, que «las normas están para cambiarlas» y era «el momento» para aumentar el número de guardametas premiando el momento del guardameta del Barcelona.

«Las costumbres y las normas están para cambiarlas, no quiere decir que vayamos a traerlos siempre ni lo contrario, pero era el momento oportuno de tener a estos grandes porteros. A día de hoy, con todo lo que puede pasar hasta junio, son los cuatro porteros de los que podemos tirar. Es importante verlos en la convivencia y que estén con nosotros», aseguró en rueda de prensa.

De la Fuente destacó que la llamada de Joan García «lleva mucho trabajo y reflexión» y que su inclusión en la nómina de porteros es «por convivencia, entrenamiento, exigencia y competencia».

«Los porteros se van a hacer mejores y es bueno para nosotros. La mejor noticia es tener dificultades para elegir pero debate no hay ninguno, será en la prensa. Nosotros, presión cero. Sabemos a los que tenemos que traer y no podemos estar influenciados por lo de fuera. Tenemos que ser honestos», dijo.

El seleccionador español recordó el pasado y su experiencia con Joan García en las categorías inferiores de la selección. «Es un grandísimo portero al que no descubrimos ahora. Le conocemos de hace mucho tiempo, fue internacional sub-21 conmigo hace cinco años y es uno de los mejores porteros del mundo».

«Puede aportar convivencia, capacidad de trabajo, profesionalidad y calidad. Va a exigir a los demás sacar lo mejor de sí mismos y competencia. A día de hoy puede estar pero queda mucho para junio. Era el momento y es una buena noticia. Por cierto, tenía una pequeña molestia pero yo no me alegro de que nadie se lesione porque me lo ponga más fácil. No se puede ser tan ridículo al decir eso. Cuantos más jugadores para elegir, mejor noticia», defendió.

La presencia de cuatro porteros no es decisiva de cara al Mundial, aunque De la Fuente desveló que habrá decisiones que no se han tomado hasta ahora.

«Parece que esté tomada la decisión y queda mucho tiempo por delante. Los cuatro porteros, como otros jugadores que podían estar en la lista y no están, no quiere decir que estén descartados. Va a haber circunstancias desagradables seguro. Es el momento para tener a cuarto porteros muy buenos y que convivan con nosotros. De cara al Mundial viviremos cosas diferentes porque es un Mundial atípico. Esta decisión es el principio de una de ellas», sentenció. EFE/ir