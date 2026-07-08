De la Fuente, a la estela de Del Bosque

Redacción deportes.- Ya son cuatro victorias de Luis de la Fuente en su primer Mundial con la selección española, por encima en triunfos de todos y cada uno de los técnicos que digirieron al equipo en las fases finales del torneo a lo largo de la historia, salvo Vicente del Bosque, con siete victorias y el único que fue campeón.

Vencedor en Sudáfrica 2010, con seis triunfos en siete encuentros en aquella edición (solo perdió el primero ante Suiza), y eliminado en la primera fase en Brasil 2014 (venció uno de los tres duelos, por 3-0 ante Australia tras perder 1-5 con Países Bajos y 2-0 con Chile), Del Bosque es la referencia como seleccionador español en la competición más grande de todas.

También es el único entrenador que ha logrado llevar a España más allá de los cuartos de final.

Ese es el desafío que tiene ahora De la Fuente, que va ya solo a su estela, a tres triunfos de distancia, que alcanzaría solo si es campeón del mundo. La siguiente prueba son los cuartos de final ante Bélgica, este viernes en Los Ángeles.

“Siempre lo digo, con mucho orgullo; Vicente, eres un referente”, le transmitió De la Fuente al propio Del Bosque en un ‘podcast’ emitido el pasado mes de mayo por la Real Federación Española de Fútbol a través de sus canales oficiales, antes del inicio del Mundial.

Además de Luis de la Fuente y Del Bosque, solo otros tres seleccionadores españoles llegaron a cuartos de final: Amadeo García, derrotado en el encuentro de desempate de esa ronda por Italia en el Mundial de 1934; Javier Clemente, en Estados Unidos 1994, también doblegado por Italia (2-1); y José Antonio Camacho, en 2002, eliminado en los penaltis y entre la indignación Corea del Sur, una de las anfitrionas.

De la Fuente ya ha dejado atrás también en triunfos al resto de seleccionadores menos a del Bosque. Ya suma cuatro (4-0 a Arabia Saudí, 0-1 a Uruguay, 3-0 a Austria y 0-1 a Portugal) tras el empate inicial sin goles contra Cabo Verde. También es el único que no ha perdido todavía, a la espera de los cuartos de final y, si sigue adelante, de las semifinales contra Francia o Marruecos y de la final frente a Argentina, Suiza, Inglaterra o Noruega. Es el recorrido que queda.

Ha superado ya las tres victorias de Luis Aragonés (Alemania 2006), José Antonio Camacho (Japón y Corea 2002), Javier Clemente (Estados Unidos 1994 y Francia 1998), Miguel Muñoz (México 1986 y Guillermo Eizaguirre en Brasil 1950); las dos de Luis Suárez (Italia 1990) y el triunfo de Luis Enrique Martínez (Qatar 2022), Fernando Hierro (Rusia 2018), José Santamaría (España 1982), Ladislao Kubala (Argentina 1978), José Villalonga (Inglaterra 1966), Helenio Herrera (Chile 1962) y Amadeo García (Italia 1934).

Los seleccionadores de España en los Mundiales:

– Luis de la Fuente (Mundial 2026): 5 partidos, 4 victorias,1 empate, 0 derrotas, 9 goles a favor y 0 en contra.

Resultado: por determinar.

– Luis Enrique Martínez (Mundial 2022): 4 partidos, 1 victoria, 2 empates, 1 derrota, 9 goles a favor y 3 en contra.

Resultado: octavos de final.

– Fernando Hierro (Mundial 2018): 4 partidos, 1 victoria, 3 empates, 0 derrotas, 7 goles a favor y 6 en contra.

Resultado: octavos de final.

– Vicente del Bosque (Mundiales 2010 y 2014): 10 partidos, 7 victorias, 3 derrotas, 12 goles a favor y 9 en contra.

Mejor resultado: campeón.

– Luis Aragonés (Mundial 2006): 4 partidos, 3 victorias, 0 empates, 1 derrota, 9 goles a favor y 4 en contra.

Resultado: octavos de final.

– José Antonio Camacho (Mundial 2002): 5 partidos, 3 victorias, 2 empates, 0 derrotas, 10 goles a favor y 5 en contra.

Resultado: cuartos de final.

– Javier Clemente (Mundiales de 1994 y 1998): 8 partidos, 3 victorias, 3 empates, 2 derrotas, 18 goles a favor y 10 en contra.

Mejor resultado: cuartos de final.

– Luis Suárez (Mundial 1990): 4 partidos, 2 victorias, 1 empate, 1 derrota, 6 goles a favor y 4 en contra.

Resultado: octavos de final.

– Miguel Muñoz (Mundial 1986): 5 partidos, 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, 11 goles a favor y 4 en contra.

Resultado: cuartos de final.

– José Santamaría (URU) (Mundial 1982): 5 partidos, 1 victoria, 2 empates, 2 derrotas, 4 goles a favor y 5 en contra.

Resultado: primera fase.

– Ladislao Kubala (Mundial 1978): 3 partidos, 1 victoria, 1 empate, 1 derrota, 2 goles a favor y 2 en contra.

Resultado: primera fase.

– José Villalonga (Mundial 1966): 3 partidos, 1 victoria, 0 empates, 2 derrotas, 4 goles a favor y 5 en contra.

Resultado: primera fase.

– Helenio Herrera (ARG) (Mundial 1962): 3 partidos, 1 victorias, 0 empates, 2 derrotas, 2 goles a favor y 3 en contra.

Resultado: primera fase.

– Guillermo Eizaguirre (Mundial 1950): 6 partidos, 3 victorias, 1 empates, 2 derrotas, 10 goles a favor y 12 en contra.

Resultado: semifinales.

– Amadeo García (Mundial 1934): 2 partidos, 1 victoria, 1 empate, 0 derrotas, 4 goles a favor y 2 en contra.

Resultado: cuartos. EFE/ir