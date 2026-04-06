De L.37 millones diarios que recauda gobierno por impuesto a combustibles, otorga 22 millones en subsidios: Ahdippe

Tegucigalpa – La directora ejecutiva, de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe), Sarahí Silva señaló que de 37 millones de lempiras que el gobierno recauda cada día, 22 millones son destinados para subsidiar este insumo de consumo básico.

Refirió que muchos países están comenzando a cancelar vuelos y agregó que el combustible más caro es el que no podemos comprar. “Tenemos que tomar medidas internamente a nivel de empresa privada, a nivel de gobierno y también como consumidores. Si no estamos conscientes porque estamos muy preocupados como sector gasolina independiente, que no vemos que hay conciencia, no hay conciencia de la problemática que tenemos”, cuestionó.

Citó que hay mucha desinformación que se está proporcionando, por lo que hizo un llamado a la responsabilidad y la adopción de medidas responsables.

Silva pidió no politizar la crisis de los precios de los combustibles porque el principal daño es a la economía de Honduras.

Sobre las declaraciones de la designada presidencial, María Antonieta Mejía, sobre la posibilidad de quitar el impuesto a los carburantes como una medida excepcional, la funcionaria de Ahdippe refirió que de 37 millones de lempiras diarios que el Estado recauda otorga 22 millones en subsidios.

“Aquí lo problemático es que se dañan otras áreas como la salud, educación, el tema vial y entonces hay que analizar qué pesa más para el país”, reflexionó.

Remarcó que “el problema es que no nos queremos sacrificar ninguno, y pedimos sacrificio a los demás, pero personalmente no queremos ahorrar. Entonces, es un problema, que no llegue como en otros países donde no hay combustible y que tengamos que pagarlo más caro de lo que tenemos”.

Recordó que gobierno otorga el 50 % de subsidio a los incrementos en la gasolina regular y diésel y al GLP tiene el 100 %.

Recordó que el sector gasolinero presentó un plan de contingencias, pero será el gobierno si las considera o no.

Abogó para que haya una reducción de un porcentaje de consumo de combustibles y energía por parte del gobierno que debe ser monitoreado. JS