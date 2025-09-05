De Honduras a México en mototaxi, así opera estructura criminal de tráfico de migrantes

Tegucigalpa – De Honduras a México en mototaxi, es la forma como una estructura criminal dedicada al tráfico de migrantes opera en la región, según el Ministerio Público de Guatemala.

De acuerdo con la investigación de esa dependencia, la organización criminal utiliza mototaxis como medio de transporte hacia diferentes fronteras entre Guatemala y México, y, en la mayoría de los casos, con destino final en Estados Unidos.

En ese orden, la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, con el acompañamiento de la Policía Nacional Civil, dirige este viernes 5 de septiembre acciones de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en dos inmuebles ubicados en Puerto Barrios, Izabal, Guatemala.

Según el Ministerio Público (MP), estas acciones se enmarcan en una investigación sobre un grupo criminal estructurado dedicado al tráfico ilícito de personas de distintas nacionalidades, informó Diario Prensa Libre.

El objetivo de las diligencias es recolectar indicios que permitan establecer la participación de los integrantes de esta estructura criminal, fortalecer el proceso de investigación y contribuir al esclarecimiento de los hechos.

En la región centroamericana distintos grupos criminales operan de distintas formas para poder trasladar de forma ilegal a los migrantes que buscan llegar a México y Estados Unidos.

Sin embargo, esta es la primera vez que se habla de esta forma de operar por parte de las estructuras criminales. (RO)